Мы разочарованы в США: нидерландская группа Within Temptation призвала донатить на победу Украины

Симфометалл-группа из Нидерландов Within Temptation призвал поддерживать Украину после того, как президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь нашему государству. Вокалистка музыкального коллектива Шарон ден Адель призналась, что действительно разочарована решением американского лидера, однако отметила: помочь украинцам приблизить победу можно с помощью донатов.

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Соответствующее видео появилось на официальной странице группы в Instagram. В подписи под публикацией 50-летняя певица оставила ссылки на две организации United24 и Ukraine Aid Ops, чтобы поклонники могли приобщиться к поддержке Украины.

"Мы чувствовали себя бессильными. Нам было грустно. Мы были разочарованы тем, что Америка отказалась от своей поддержки Украины. Но есть вещи, которые мы можем сделать. И это – пожертвовать средства этим двум организациям. Они направят деньги туда, где они наиболее нужны: UNITED24 и Ukraine Aid Ops", – отметила исполнительница.

United24 – глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны.

Ukraine Aid Ops – международная группа гражданских волонтеров, передающих защитное снаряжение и спасательные средства воинам ВСУ.

Группа Within Temptation была основана в 1996 гитаристом Робертом Вестерхольтом и вокалисткой Шэрон ден Адель. Артисты обрели популярность на андеграундной сцене в 1997 году после выхода своего первого альбома Enter, а уже в 2001-м стали известны более широкой аудитории.

Стоит отметить, что музыкальный коллектив не в первый раз поддерживает Украину. Осенью 2022 года Within Temptation подняли сине-желтый флаг во время своего концерта в городе Миннеаполис, штат Миннесота.

В 2024-м группа выпустила совместную композицию с украинским исполнителем Alex Yarmak – А Fool's Parade, где осветили лживые заявления России по поводу вторжения, отрицания совершенных ею преступлений против гражданского населения, планов оккупации Украины и уничтожения украинцев как народа. Интересно, что для съемки клипа артисты приехали в Киев.

Напомним, что после напряженных переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, что состоялись 28 февраля, лидер США приказал приостановить военную помощь Украине. Это касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах. Такое решение американского политика стало "мирным прямым ответом" на "плохое поведение" украинского президента.

Следует отметить, что во время встречи между лидерами государств в Овальном кабинете разгорелся спор. Как отметил Зеленский, сначала разговор на повышенных тонах повлекли за собой некорректные высказывания американских политиков относительно количества погибших на войне украинцев и утраченных территорий. Впоследствии ссора возникла, ведь украинский гарант отметил, что наша страна не прекратит огонь без четких гарантий безопасности.

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