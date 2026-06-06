Солистка культовой группы Within Temptation трогательным жестом поддержала Украину на концерте. Видео

Солистка нидерландской группы Within Temptation Шарон ден Адель ярко продемонстрировала солидарность с Украиной во время концерта в рамках фестиваля Rock am Ring, который состоялся 5 июня в Нюрбурге, Германия. Прямо во время выступления артистка подняла сине-желтый флаг с изображением шеврона 130-го отдельного батальона территориальной обороны.

Видео дня

Во время исполнения композиции Faster звезде передали знамя на сцену, которое она сначала полностью развернула, а затем держала в руках до конца песни. Трогательный момент можно посмотреть на записи музыкального шоу, что появилось в YouTube.

Стоит заметить, что после исполнения трека Шарон ден Адель обратилась к одному из членов команды и попросила вернуть флаг владельцам. Через мгновение она обратилась к украинским фанам со словами: "Желаю вам наилучшего!".

Это далеко не первый случай, когда Within Temptation публично поддерживают нашу страну. Летом 2022 года артисты начали концертный тур, в течение которого на каждом музыкальном шоу гордо размахивали флагом Украины.

А вот в прошлом году коллектив призвал донатить на победу Украины в войне. Такое заявление они сделали после того, как президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь нашему государству.

"Мы чувствовали себя бессильными. Нам было грустно. Мы были разочарованы тем, что Америка отказалась от своей поддержки Украины. Но есть вещи, которые мы можем сделать. И это – пожертвовать средства этим двум организациям. Они направят средства туда, где они больше всего нужны: UNITED24 и Ukraine Aid Ops", – говорила Шарон ден Адель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что лидер Imagine Dragons отдал дань уважения украинцам трогательным поступком на концерте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!