'Я прошу у вас оружие'. 10 интересных фактов об Елене Зеленской, которые дают основание гордиться первой леди Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская 6 февраля празднует свое 46-летие. Она правая рука президента Владимира Зеленского, и поэтому ввела немало полезных изменений в культурном пространстве и в обществе. Первая леди раньше пыталась работать в тылу, но времена полномасштабного вторжения заставили ее представлять Украину на международном уровне, требовать у партнеров оружие, из-за чего она попала в список самых влиятельных людей в мире.

У Елены Зеленской есть все ресурсы для влияния, она ломает стереотипы, внедряет изменения для удобства и здоровой жизни украинцев. Хотя в результате полномасштабного вторжения первая леди обзавелась стальной нервной системой и мужеством, но сердце ее до сих пор отзывчиво к человеческим проблемам. OBOZ.UA собрал 10 интересных фактов об Елене Зеленской, из-за которых она заслуживает уважения.

1. Первая леди, выступавшая в Конгрессе США.

Елена Зеленская стала первой в истории Соединенных Штатов Америки супругой президента другой страны, выступившей перед Конгрессом. 20 июля 2022 года она требовала системы противовоздушной обороны для защиты украинского населения от российских обстрелов. Впрочем, слова благодарности американским властям первая леди также выразила.

"Обычно жены президентов занимаются мирными делами: образование, правозащита, равные возможности, безбарьерность. Но как о них можно говорить, когда против твоей страны идет неспровоцированная захватническая террористическая война? Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю. А чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми", – призвала на помощь Елена Зеленская.

2. Одна из самых влиятельных людей мира в 2023 году

По версии журнала TIME, Елена Зеленская попала в сотню самых влиятельных людей в 2023 году благодаря ее выносливости и неравнодушию к гражданам своей страны.

3. Борьба с врагом не из-за границы

Первая леди имела возможность выехать за границу ради своей безопасности, но она решила остаться в Украине, чтобы влиять и на граждан: оказать психологическую и физическую помощь. Елена Зеленская и до начала полномасштабного вторжения распространяла идею важности ментального здоровья, но после 24 февраля 2022 года ее работа стала еще активнее.

4. Создание системы безбарьерности

Этот проект Елена Зеленская начала еще до начала полномасштабной войны. Его смысл в создании равных условий для всех слоев населения: пожилых людей, с ограничениями передвижения, родителей с детьми и молодежи. Небольшими шагами ее внедрения реализуются: граждан с изъянами берут на работу, создают пандусы и инфраструктуру для легкого передвижения с коляской, делают образование доступным для всех и т.д.

5. Самая влиятельная женщина мира

Елена Зеленская попала в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии британской газеты Financial Times.

"Как и ее муж, Зеленская стала мировым символом стойкости. Ее лидерство в решении проблемы психического здоровья украинцев во время войны является жизненно важным. Ее работа, освещающая страдания и депортацию украинских детей Россией, возвращает воспоминания об истории моей семьи: россияне вывезли мою маму в Сибирь, когда она была младенцем", – комментировала газете премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

6. Распространение украинского языка за границей

Елена Зеленская активно работает с 2020 года над проектом внедрения аудиогидов на украинском языке в крупнейших музеях мира. Уже в следующем году в рамках инициативы в более чем 8 исторических достопримечательностях был реализован перевод на украинский, а впоследствии этот проект заработал еще в 7 странах.

7. Одна из 100 самых выдающихся женщин по версии BBC

Самое авторитетное медиа в мире ВВС признало Елену Зеленскую одной из сотни самых влиятельных женщин мира из-за ее решительности и стремления к борьбе за свободу.

8. Первая леди – мать и жена

Хотя первая леди старается максимальное внимание уделить общественной работе, собственная семья является самой важной. С началом полномасштабного вторжения она редко видится с мужем Владимиром Зеленским из-за занятости обоих. Дети президентской семьи также находятся в Украине, учатся в украинских учебных заведениях и не собираются уезжать за границу.

9. Реформа школьного питания

Вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко Елена Зеленская разрабатывала новое школьное меню для здорового питания детей. Они вместе создали список блюд, среди которых учебные заведения смогли выбрать те, что больше всего понравились.

10. Эталон красоты

Первая леди чуть ли не на каждое мероприятие надевает новые невероятно стильные образы, приковывающие к себе внимание. Элегантность и тихая роскошь – главные "друзья" Зеленской на светских мероприятиях.

Ранее OBOZ.UA писал о самых удачных образах Елены Зеленской. Классический стиль и внимание к деталям придают шарм первой леди.

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