"Я подчинялась им". 89-летняя Лариса Кадочникова призналась, кто заставил ее сделать два аборта и сожалеет ли, что так и не стала мамой

89-летняя актриса Лариса Кадочникова призналась, что в молодости дважды прерывала беременность не по собственной воле. Актриса, которая тогда училась в институте и встречалась с художником Ильей Глазуновым, рассказала, что к этому решению ее подтолкнули мать и возлюбленный.

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Сама артистка призналась, что тогда просто подчинилась им. О двух беременностях и абортах Кадочникова рассказала в интервью Инне Бацман. По словам актрисы, первая беременность пришлась на период ее учебы, поэтому мать убеждала дочь, что с ребенком она не сможет закончить институт.

"Это не я решила, а они вдвоем – мама и Илья. Я подчинилась им. Дело в том, что я очень тяжело это переносила. К тому же это было в конце учебы в институте, и его нужно было закончить. Мама говорила: "И что ты будешь делать? Как ты будешь учиться с ребенком? Сейчас это было бы нормально, а тогда это был вопрос", – вспомнила Кадочникова.

Актриса не стала скрывать, что ей непросто возвращаться к этой истории. В то же время она отметила, что сейчас не жалеет о том, что у нее нет детей. По словам артистки, она научилась принимать свою судьбу, хотя иногда ей бывает больно видеть коллег, которые стали мамами.

"Мне даже трудно об этом вспоминать, но дело в том, что я не жалею. Обидно, когда вижу актрис с замечательными детьми. Я только радуюсь. Как здорово, что они родили своих детей. Смотришь – они уже взрослые, красивые, помогают родителям. Это прекрасно. Я только радуюсь. Ну что ж, так сложилась судьба", – сказала она.

Отметим, что в молодости Кадочникова имела длительный роман с художником Ильей Глазуновым. Они познакомились, когда будущая актриса была студенткой Всероссийского государственного института кинематографии: на выставку она пришла вместе с матерью, а художник обратил внимание на девушку и предложил написать ее портрет.

Их отношения длились около трех лет. По словам Кадочниковой, именно от Глазунова она дважды забеременела. В то время художник был женат.

Для актрисы материнство так и не стало частью жизни. Она построила многолетнюю карьеру в театре и кино, а широкой публике больше всего запомнилась благодаря роли Марички в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

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