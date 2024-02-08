'У меня нет доступа': Елена Кравец откровенно рассказала, почему они не общаются с кумовьями Зеленскими

Известная украинская комедиантка и телеведущая Елена Кравец рассказала об изменениях своего бывшего руководителя из "Квартала 95" и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По словам актрисы, она видит в гаранте "уставшие глаза, но непокорную душу и дух". Кравец призналась, что думает о Зеленском, а также его жене Елене каждый день.

Об этом звезда рассказала в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці". Она также вспомнила детей президентской четы, заметив, что уже давно их не видела, хотя во время работы в "Квартале" Саша и Кирилл буквально росли на глазах актеров студии.

"Не было дня, чтобы я не думала о Владимире Зеленском и Елене. Это перманентное мое состояние. Я все время, ну, не каждую секунду, но все время думаю о нем, потому что контекст любого дня связан с тем, что происходит в стране, которую он возглавляет. И я не понимаю, и не могу осознать эту бесчеловечную нагрузку, которую приходится выдерживать ему и его семье", – призналась Кравец.

Актриса заметила, что уже очень давно не общалась ни с президентом, ни с первой леди, хотя дружит с ними уже более 29 лет.

"Я даже не знаю, как сейчас выглядят их дети. Каких я видела, они росли на наших глазах – Сашка с Машкой (старшая дочь Елены Кравец – ред.). Кирилл с такими большими глазами, такой классный. Я не знаю, как они сейчас выглядят, потому что их нет в соцсетях. И это безопасность, я понимаю. Я не знаю, как они, и я не могу это узнать, потому что у меня нет доступа", – поделилась артистка.

Кравец осознает, что может в любой момент написать сообщение Владимиру Александровичу и поинтересоваться, в частности, о детях. Впрочем, актриса понимает, что это может быть неуместно из-за большой нагрузки на президента, поэтому старается "уберечь его мозг, потому что он и так получает много сообщений".

"Я когда смотрю на него в этих ежедневных обращениях, мне иногда кажется, что я чувствую его состояние. Я надеюсь, что он хотя бы иногда, хотя бы через детей, может улыбнуться и посмеяться. Потому что это человек, который раньше постоянно это делал. Я скучаю, очень скучаю. И по прошлому, и по их семье. Часто себе представляю, как мы встретимся после победы. Мне кажется, я буду его очень долго обнимать. Я сначала буду его очень долго обнимать, потом Елену. Мне кажется, что я просто не отпущу его. Накопилось объятий", – с теплом поделилась Кравец.

Актриса представляет, как во время ее сильных объятий бывший руководитель будет говорить: "Ну, Маля". Кравец объяснила: "У меня Маля – прозвище такое".

Как писал OBOZ.UA, ранее Кравец также рассказывала, что у супругов Зеленских всегда была особая связь – они имели собственный "микрокосмос" и никогда не теряли романтики в отношениях. Полномасштабная война, как заметила бывшая звезда студии "Квартал 95", сильно изменила супругу президента. Об этом она рассказала по случаю 46-летия первой леди. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!