'Она очень вкусно готовит': Кравец рассказала об особых отношениях Зеленской с мужем и поделилась, как изменилась первая леди

Известная украинская актриса, комедиантка и телеведущая Елена Кравец поделилась своими воспоминаниями и наблюдениями касательно первой леди Украины Елены Зеленской, с которой дружит уже более 29 лет. По словам артистки, у супругов Зеленских всегда была особая связь – они имели собственный "микрокосмос" и никогда не теряли романтики в отношениях. Полномасштабная война, как заметила бывшая звезда студии "Квартал 95", сильно изменила супругу президента.

Об этом Кравец рассказала "Сніданку з 1+1" по случаю 46-го дня рождения Зеленской, который она отмечает сегодня, 6 февраля. Актриса вспомнила, какой была Елена Владимировна до того, как стала первой леди страны, а также рассказала, как она изменилась после 24 февраля 2022 года.

"Они вдвоем (Елена и Владимир Зеленские. – Ред.) просто ехали куда-то. И в этом столько только их мира, их микрокосмоса. И это романтично, они не теряли это. Также Елена готовит вкусно, очень классно", – поделилась Кравец.

Когда Владимир Зеленский принял решение баллотироваться в президенты, его жена изрядно испугалась, однако отказывать, конечно, не стала, а поддержала.

Кравец прокомментировала: "Она приняла это решение мужа. И консолидировала много усилий, чтобы идти с ним в ногу одной дорогой".

Актриса считает, что после полномасштабного вторжения первая леди стала еще сильнее, но при этом не потеряла своей женственности. Напротив, Зеленская научилась через "мягкую силу" доносить миру нужные месседжи о террористической, кровопролитной и разрушительной войне в Украине.

"Мне кажется, она осознала свою мягкую силу. Она осознала это. Как она доносит правду болезненную. Очень по-женски, но в то же время очень мощно", – высказалась Кравец.

Сегодня Зеленская является одним из главных лиц Украины на международной арене. В 2022 году она стала первой из всех первых леди, выступавших в Конгрессе США, а в 2023-м попала в список самых влиятельных людей мира по версии журнала TIME. Кроме этого, она мама 19-летней дочери и 11-летнего сына и жена, которая переживает за детей и мужа. Чтобы унять стресс, как признавалась однажды Елена Владимировна, она моет посуду.

После победы Зеленская планирует сесть в машину и "убежать в тихое место с видом на Днепр". Кравец же добавила: "Мне кажется, что ей очень хочется уединения, побыть наедине вообще. Я знаю, как она это любит и как ей это нужно".

OBOZ.UA по случаю дня рождения первой леди собрал 10 интересных фактов о ней. Елена Зеленская раньше пыталась работать в тылу, но времена полномасштабного вторжения заставили ее представлять Украину на международном уровне, требовать у партнеров оружие, из-за чего она попала в список самых влиятельных людей в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!