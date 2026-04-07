'Я не злорадствую'. Алина Шаманская отреагировала на громкий разрыв бывшего мужа Руслана Ханумака с новой девушкой

Блогер и телеведущая Алина Шаманская впервые прокомментировала публичный разрыв своего бывшего мужа Руслана Ханумака с его новой избранницей Екатериной. Она подчеркнула, что не испытывает злорадства из-за ситуации, несмотря на сложную историю собственных отношений с экс-супругом.

Об этом Шаманская рассказала в комментарии для "Тур звездами". По ее словам, она сознательно не вмешивалась в новые отношения Ханумака и не пыталась контактировать с его партнершей.

"Я решила, что каждая женщина должна пройти свой путь. И в момент влюбленности, кто бы что ни говорил, мы этого не видим. Любовь действительно ослепляет, – отметила Шаманская. – Мне жаль каждую женщину, которая сталкивается с моральным насилием. Я не злорадствую и не радуюсь, потому что там замешали без моего разрешения моего ребенка. Поэтому это все неприятно, я желаю ей искренне пережить это все, двигаться дальше и пусть у нее все будет хорошо".

В частности, она рассказала о влиянии ситуации на их общего 8-летнего сына Артура. По словам блогера, она не всегда знала, что происходит с ребенком во время пребывания с отцом, однако замечала изменения в его поведении после встреч.

Шаманская призналась, что обращалась за помощью к психологам, чтобы поддержать сына, и пыталась компенсировать пережитый стресс заботой и вниманием. В то же время этот период сказался и на ее собственном эмоциональном состоянии.

"Да, мой сын был в измененных состояниях, да, я ничего почти не знала. Но я чувствовала, потому что домой приходил иногда не мой Артурчик. Я работала с психологами и пыталась его вылечить своей любовью. Но, к сожалению, это очень сильно влияло на мое моральное состояние. Я набрала вес, я не выходила в люди, я не делаю то, что должна делать, потому что я должна делать больше – чувствую в себе потенциал в плане работы, карьеры. Но эта ситуация действительно меня застопорила. Но, к сожалению, я должна принять, что это мне на всю жизнь", – объяснила телеведущая.

Напомним, в марте 2026 года Екатерина Шевченко публично заявила о разрыве с Русланом Ханумаком (сейчас соответствующего известия на странице женщины уже нет). Она объяснила свое решение рядом проблем в отношениях, в частности трудностями совместного проживания с детьми, конфликтами по быту и финансовыми вопросами.

По словам Шевченко, после увольнения с работы, которое произошло на фоне договоренностей в паре, она оказалась в сложном финансовом положении и долгах. Также она описывала ситуации, которые назвала невыносимыми, в частности связанные с организацией жизни детей в совместном пространстве.

"Честно говоря, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) – это невыносимо", – рассказала Екатерина.

Известно, что об отношениях Ханумака и Шевченко стало публично известно весной 2025-го, хотя сама женщина утверждала, что они длились около двух лет. В мае того же года Екатерина публично становилась на защиту Ханумака на фоне его конфликта с бывшей женой – Алиной Шаманской. Тогда она иронично комментировала заявления телеведущей об абьюзе и манипуляциях в браке, а сам Ханумак ответил ей в комментариях: "Моя жертва любимая".

Шаманская ранее обвиняла экс-супруга в эмоциональном насилии и манипуляциях и сообщала о судебных процессах по определению места жительства их общего сына и правил общения с отцом.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в 2017 году, а в 2023-м объявили о разводе. Официально брак был расторгнут в марте 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в их отношениях возникало много ужасных ситуаций, однако окончательно уйти от экс-обранца Шаманская решила, ведь ее начало подводить здоровье. Как объяснила телеведущая, в определенный момент организм просто начал подавать ей "сигналы", что если она не порвет с комиком, может даже уйти из жизни.

