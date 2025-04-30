'Мой сын будет разговаривать на русском!' Шаманская ошеломила языковой позицией экс-мужа Ханумака и рассказала, почему судится с ним

Украинская блоггер Алина Шаманская поделилась, что между ней и бывшим мужем, юмористом Русланом Ханумаком возникают серьезные споры из-за совместного сына Артура. По словам инфлюенсера, экс-избранник не соблюдает условия встреч с наследником, которые она ставит, позволяет ему смотреть контент от авторов из РФ и даже заявляет, что мальчик будет общаться на русском языке.

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В частности, журналистка заметила, что звезда "Квартала 95" постоянно манипулирует их наследником, поэтому она приняла решение подать на него иск в суд. Об этом интернет-знаменитость рассказала в интервью на YouTube-канале Маши Ефросининой.

Алина Шаманская поделилась: девятого ноября ей стало известно, что Руслан Ханумак вернулся в Украину из США, куда сбежал после начала полномасштабной войны. В тот день ей позвонили из школы сына и сообщили, что его хочет забрать папа.

"Я сажусь в актовый зал и решаю пойти на мировую, сделать так, чтобы наша жизнь была комфортной для всех. Я говорю, что Руслан, единственное, что я тебя сейчас прошу, это соблюдать договоренности и никакого запрета на встречи с сыном у тебя не будет. Только условие – соблюдать время, если я сказала: "Верни его в воскресенье в 19:00", просто верни. И еще одна просьба, чтобы он не ночевал с той женщиной, которая просила называть ее мамой", – рассказала журналистка.

По словам Алины Шаманской, ее бывший муж неоднократно нарушал их договоренности. Она долгое время думала над тем, чтобы начать судиться с Ханумаком, однако постоянно откладывала эту идею, потому что считала, что юморист изменится. Блогер объяснила: бывали моменты, когда комик относился ужасно к ней и сыну, однако в другие периоды он был "шелковым". Это давало интернет-деятельнице надежду, что Руслан Ханумак изменится, однако этого так и не произошло.

"Три дня назад он (Руслан Ханумак. – Ред.) начал на украинском со мной говорить. До того говорил: "Какая разница, мой сын разговаривает на русском и будет на нем общаться в быту". А я говорю, что не будет. Такое впечатление, что мой сын просто едет в Россию, потому что там русские песни, фильмы, язык. А потом возвращается в Украину к маме", – отметила блогер.

Как отметила Шаманская, последней каплей стало то, что Руслан Ханумак постоянно манипулирую их сыном. Из-за этого она подала на бывшего мужа в суд. Решить это дело блогеру помогает адвокат Инна Мирошниченко.

"Мы подали иск на определение места жительства ребенка. Опять же, несмотря на все, я не буду запрещать Ханумаку видеться с сыном, но соблюдать определенные условия. Он будет нарушать закон, если их не будет соблюдать", – сказала блогерша.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Шаманская заявила, что экс-мужчина Ханумак превратил ее жизнь в ад, и попросила помощи.

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