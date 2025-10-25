'Поняла, что так не выживу': Алина Шаманская удивила, что стало финальной точкой в ее отношениях с экс-супругом Ханумаком

Украинская ведущая и блогер Алина Шаманская раскрыла новые подробности своего скандального брака с бывшим мужем, юмористом Русланом Ханумаком. По словам интернет-деятельницы, в их отношениях возникало много ужасных ситуаций, однако окончательно уйти от экс-избранника она решила, ведь ее начало подводить здоровье.

Как объяснила Шаманская, в определенный момент организм просто начал подавать ей "сигналы", что если она не порвет с комиком, может даже уйти из жизни. Об этом блогер рассказала в интервью Алексею Суханову.

"Было очень много ситуаций. Но в определенный момент я поняла, что не хочу закончить жизнь, как моя мама. У нее была онкология. Я поняла, что если буду жить до конца своих дней в таком состоянии, как в браке, то рано или поздно это (рак. – Ред.) ко мне придет", – высказалась ведущая.

У Алины Шаманской возникали довольно серьезные проблемы с женским здоровьем. Блогеру даже пришлось пережить операцию. Точный диагноз она решила не называть.

"И я поняла, что так не выживу. Я немного другой человек и не могу прогибаться так долго. Я знаю, что могу иметь счастливую и здоровую жизнь. Точка была в том, что организм начал мне говорить: "Или мы здесь умираем, или мы живем. Но будет сложно". Я выбрала жизнь", – поделилась блогер.

Развод Шаманской и Ханумака

Заметим, что блогер и бывшая звезда "Квартала" 95 официально связали себя узами брака в 2017 году. Вскоре они стали родителями общего сына Артура. Однако построить крепкую и счастливую семью Алине Шаманской и Руслану Ханумаку все же не удалось. В январе 2023-го ведущая объявила о разводе, а в марте 2024-го пара официально расторгла брак.

Но мирно поставить точку в отношениях им не удалось. Шаманская публично заявила, что Ханумак "много раз превращал ее жизнь в ад". Блогер призвала всех женщин очень тщательно относиться к выбору партнера, чтобы отцом их детей не стал неадекватный мужчина.

Весной 2025 года Алина Шаманская дала громкое интервью Маше Ефросининой, во время которого заявила: судится с бывшим мужем. Интернет-деятельница подала иск на определение места жительства их ребенка. Более того, она сообщила, что Ханумак не соблюдает условия встреч с сыном, позволяет ему смотреть российский контент и заявляет, что парень будет общаться на языке страны-агрессора.

