'Я не пехотинец и не штурмовик': Сергей Жадан рассказал, чем именно занимается на фронте

Писатель и музыкант Сергей Жадан, который уже более года служит в рядах Национальной гвардии Украины, рассказал о своей службе и роли в подразделении "Хартия". Несмотря на плотный график, сочетающий военную службу, концерты с группой "Жадан и Собаки" и благотворительные поездки, артист продолжает активно поддерживать побратимов и собирать средства для армии.

Видео дня

В интервью Vogue Жадан отметил, что поймать его сейчас почти невозможно, ведь он живет без пауз между фронтом и сценой. Артист подчеркнул, что не принимает непосредственного участия в боевых действиях.

"Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о "Хартии" узнали как можно больше людей", – рассказал Жадан.

Писатель служит в должности, связанной с коммуникациями, и отвечает за деятельность Радио "Хартия" – независимого онлайн-медиа, которое он основал вместе с командой журналистов и военнослужащих.

Мобилизация для Жадана была вопросом времени. Еще с 2022 года он помогал друзьям, которые стояли у истоков создания "Хартии". Один из основателей подразделения, бизнесмен Всеволод Кожемяко, – давний друг писателя. Поэтому присоединение к войску стало естественным продолжением его волонтерской деятельности, которую он ведет с 2014 года.

Среди успешных примеров работы в коммуникационной нише он назвал аукцион в "Дукате" и летние туры группы "Жадан и Собаки". За два месяца выступлений музыканты собрали для "Хартии" более 22 миллионов гривен. Однако, по словам деятеля, война требует и другого уровня поддержки.

"Это происходит в госпиталях и на фронте: мы просто заезжаем с гитарой и трубой и играем полчаса – час. Отработать за день два-три концерта трудно, но когда тебе трудно, вспомни о том, кто сейчас сидит в окопе", – добавил Жадан.

Ранее OBOZ.UA писал: Сергей Жадан объяснил, почему принял решение мобилизоваться. По словам лидера группы "Жадан и Собаки", он понимал, что по возрасту попадает в перечень мужчин, которые должны поступить на службу, поэтому и присоединился к армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!