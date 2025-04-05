Сергей Жадан объяснил, почему решил мобилизоваться и чем занимается в армии

50-летний писатель Сергей Жадан, который летом прошлого года пополнил ряды Национальной гвардии Украины, объяснил, почему принял решение мобилизоваться. По словам лидера группы "Жадан и Собаки", он понимал, что по возрасту попадает в перечень мужчин, которые должны вступить на службу, поэтому и присоединился к армии.

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Кроме того, как отметил исполнитель, он сразу знал, что станет частью подразделения "Хартія". В настоящее время он служит в секции военно-гражданского коммуникации. Об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале OK TALK.

"Почему пошел? Потому что увидел, что будет приниматься закон о мобилизации. Я мужчина призывного возраста. Я подумал: "Завтра вступит в силу новый закон о мобилизации, а как я буду отвечать?" Очевидно, что надо мобилизоваться", – поделился писатель.

Сергей Жадан объяснил, что для прохождения службы избрал 13-ю бригаду оперативного назначения НГУ "Хартія" не просто так. По словам артиста, после начала полномасштабной войны он с друзьями принял участие в создании этого подразделения.

"Мне близка "Хартія" по принципам и ценностям, поэтому никаких сомнений относительно того, чтобы идти туда не было. Я в секции военно-гражданского коммуникации. То есть наша команда занимается собственно этими связями как внутри бригады, так и снаружи между бригадой и обществом. Мы работаем над тем, чтобы о бригаде все знали, чтобы о бригаде все говорили и чтобы в бригаде все было", – отметил фронтмен коллектива "Жадан и Собаки".

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