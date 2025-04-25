'Я не ожидала такого': беременная СолоХа оказалась в больнице после ссоры с коллегой по сцене

Украинская певица СолоХа сообщила неожиданную новость: по возвращении с гастролей она, беременная, попала в больницу. Артистка отметила, что у нее поднялся тонус матки из-за сильного эмоционального перенапряжения, возникшего после конфликта с коллегой по сцене.

Видео дня

Певица не назвала имени скандального коллеги, однако на днях оказалась в центре обсуждений из-за слухов о беременности от актера Тараса Цимбалюка – нового главного героя 14 сезона реалити-шоу "Холостяк". Вероятно, именно из-за него она перенервничала. Видео с разъяснением ситуации артистка опубликовала в InstaStories.

"Друзья, приехала с гастролей, лежу на капельнице. У меня поднялся тонус матки, врач сказал срочно на капельницу, потому что перенервничала. Перенервничала не потому, что вышла на сцену как актриса, все прошло безупречно, были аншлаги, я получила невероятный опыт, это было здорово. Но мой коллега имеет неуважение к женщинам, к женщине, к беременной женщине, к коллеге, к матери. И я не ожидала такого отношения, честно говоря, потому немного разнервничалась по этому поводу, потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, только добро", – поделилась СолоХа.

Основанием для сплетен о ее беременности от Тараса Цымбалюка стали кадры из спектакля "Нашчі Кайдаші", где они играют влюбленную пару, а также фрагменты из репетиций, где артистка сидит у него на коленях и держит за руку.

Цимбалюк, известный своей самоиронией, не оставил ситуацию без ответа. На своей странице в TikTok актер опубликовал видео, в котором с юмором прокомментировал ситуацию: "Просто какие-то долбой*бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в своей жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от тебя беременна". Он также намекнул, что подобные "новости" стали обыденностью после его объявления новым героем "Холостяка".

Интересно, что по информации УНИАН, в театральных кулуарах активно обсуждают возможные романтические отношения между артистами. Анонимный источник утверждает, что у них очень теплые и более дружеские отношения, из-за чего певица сейчас беременна.

Напомним, 18 апреля стало официально известно, что Тарас Цимбалюк – главный герой нового сезона шоу "Холостяк". В свои 35 лет у него за плечами две попытки создать семью и активная актерская карьера, включая роли в фильмах, транслируемых на Netflix. Цымбалюк не скрывает, что до сих пор ищет настоящую любовь. Но, кажется, вокруг него возникает больше романтических интриг, чем в будущем на церемонии роз.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк оскандалился отдыхом с блогером Анной Алхим, которая игнорирует войну и презирает воинов, и неожиданно заговорил на русском языке. Актер в прошлом году был послом языковых курсов по переходу на украинский, а теперь сам говорит по-русски.

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