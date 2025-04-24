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Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
2,9 т.
Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

Актер и новый главный герой реалити-шоу "Холостяк 14" Тарас Цымбалюк отреагировал на сенсационный "вброс": якобы певица СолоХа, которая вместе с ним играет в спектакле "Наші Кайдаші", ждет от него ребенка. Поводом для слухов стали театральные фото с объятиями и инсайдерская информация из кулуаров, подхваченная медиа. Впрочем, сам актер мгновенно и с присущей ему иронией ответил на подобные заявления.

Видео дня

На своей странице в TikTok Цымбалюк опубликовал саркастическое видеообращение, в котором подытожил "топ-5 признаков того, что ты стал "холостяком". И самой яркой, по его словам, стала история о "беременной знакомой", с которой он виделся только один раз на репетиции.

"Топ-5 моментов, чтобы понять и осознать, что ты стал "холостяком". Первое, форсится песня "Тарас Цымбалюк – хочу таких 10 штук" по всему TikTok. Респект, очень остроумно. Далее, в принципе, выкладывается очень много TikTokов. Потом тебе приписывают романы абсолютно со всеми женщинами, появляющимися в кадре, на сцене, прямо рядом. И мое любимое: просто какие-то долбой*бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел однажды в своей жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от тебя беременна", – высказался Цымбалюк.

Актер откровенно высмеял попытки медиа сотворить сенсацию на основе театральной постановки, в которой он и СолоХа играют влюбленную пару. Более того – артист намекнул, что такие "новости" стали для него привычным явлением после того, как его объявили новым "холостяком".

Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

В то же время сама СолоХа, похоже, не спешит ни подтверждать, ни опровергать информацию о вероятной беременности. Напротив – она активно публикует фотографии и видео с представления, где изображена в тесном контакте с Цымбалюком. В частности, певица поделилась фрагментом с репетиций, где она сидит у него на коленях и нежно держит за руку.

Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

Эту "романтическую историю" подхватило издание УНИАН, опубликовав якобы инсайдерскую информацию от анонимного источника из театральных кругов: "Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружественные" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуаах".

Напомним, 18 апреля стало известно, что Тарас Цымбалюк станет новым главным героем шоу "Холостяк 14". По словам продюсеров, именно его кандидатуру чаще всего предлагали зрительницы. В свои 35 лет у актера есть успешная карьера в кино и театре: фильмы с его участием появляются на Netflix, а его герои становятся любимцами публики. Несмотря на жесткий график и большую популярность, он не скрывает, что до сих пор ищет настоящую любовь.

Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

Личная жизнь актера не менее бурна: он был дважды женат – первый брак с одногруппницей остался в прошлом, вторым стал союз со стилисткой Тиной Антоненко. Позже у актера был роман с ресторатором Светланой Готочкиной, однако недавно признался, что сейчас является свободным мужчиной.

Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк оскандалился отдыхом с блогером Анной Алхим, которая игнорирует войну и презирает воинов, и неожиданно заговорил на русском языке. Актер в прошлом году был послом языковых курсов по переходу на украинский, а теперь сам говорит по-русски.

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