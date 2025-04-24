Тарас Цымбалюк резко отреагировал на слухи, что ждет ребенка от СолоХи

Актер и новый главный герой реалити-шоу "Холостяк 14" Тарас Цымбалюк отреагировал на сенсационный "вброс": якобы певица СолоХа, которая вместе с ним играет в спектакле "Наші Кайдаші", ждет от него ребенка. Поводом для слухов стали театральные фото с объятиями и инсайдерская информация из кулуаров, подхваченная медиа. Впрочем, сам актер мгновенно и с присущей ему иронией ответил на подобные заявления.

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На своей странице в TikTok Цымбалюк опубликовал саркастическое видеообращение, в котором подытожил "топ-5 признаков того, что ты стал "холостяком". И самой яркой, по его словам, стала история о "беременной знакомой", с которой он виделся только один раз на репетиции.

"Топ-5 моментов, чтобы понять и осознать, что ты стал "холостяком". Первое, форсится песня "Тарас Цымбалюк – хочу таких 10 штук" по всему TikTok. Респект, очень остроумно. Далее, в принципе, выкладывается очень много TikTokов. Потом тебе приписывают романы абсолютно со всеми женщинами, появляющимися в кадре, на сцене, прямо рядом. И мое любимое: просто какие-то долбой*бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел однажды в своей жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от тебя беременна", – высказался Цымбалюк.

Актер откровенно высмеял попытки медиа сотворить сенсацию на основе театральной постановки, в которой он и СолоХа играют влюбленную пару. Более того – артист намекнул, что такие "новости" стали для него привычным явлением после того, как его объявили новым "холостяком".

В то же время сама СолоХа, похоже, не спешит ни подтверждать, ни опровергать информацию о вероятной беременности. Напротив – она активно публикует фотографии и видео с представления, где изображена в тесном контакте с Цымбалюком. В частности, певица поделилась фрагментом с репетиций, где она сидит у него на коленях и нежно держит за руку.

Эту "романтическую историю" подхватило издание УНИАН, опубликовав якобы инсайдерскую информацию от анонимного источника из театральных кругов: "Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружественные" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуаах".

Напомним, 18 апреля стало известно, что Тарас Цымбалюк станет новым главным героем шоу "Холостяк 14". По словам продюсеров, именно его кандидатуру чаще всего предлагали зрительницы. В свои 35 лет у актера есть успешная карьера в кино и театре: фильмы с его участием появляются на Netflix, а его герои становятся любимцами публики. Несмотря на жесткий график и большую популярность, он не скрывает, что до сих пор ищет настоящую любовь.

Личная жизнь актера не менее бурна: он был дважды женат – первый брак с одногруппницей остался в прошлом, вторым стал союз со стилисткой Тиной Антоненко. Позже у актера был роман с ресторатором Светланой Готочкиной, однако недавно признался, что сейчас является свободным мужчиной.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк оскандалился отдыхом с блогером Анной Алхим, которая игнорирует войну и презирает воинов, и неожиданно заговорил на русском языке. Актер в прошлом году был послом языковых курсов по переходу на украинский, а теперь сам говорит по-русски.

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