'Я измотан за два дня, а вы так живете 1242!' Вокалист The Rasmus после ночи в укрытии в Киеве не сдержал эмоций

Участники финской рок-группы The Rasmus, которые 18 июля прибыли в Украину, ведь стали зарубежными хедлайнерами Atlas Festival 2025, поделилась подробностями своего пребывания в Киеве. Во время брифинга перед выступлением на музыкальном фестивале вокалист коллектива Лаури Юльонен эмоциональной рассказал, что из-за воздушной атаки РФ на нашу страну артистам пришлось провести ночь в укрытии.

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Знаменитость признался, что не смог нормально отдохнуть из-за звуков сирен и даже не представляет, как украинцы живут в таких условиях еще с февраля 2022 года. Соответствующее видео обнародовали в соцсети X.

"Прошлой ночью было 300 дронов и 13 ракет. Мы спали в укрытии. Сирены раздавались и я такой: "Ох, нервы сдают". Я измотан за два дня здесь, а это ваша повседневная жизнь, вы живете этим 1,242 дня. Это просто безумие. Мое уважение вам", – сказал исполнитель.

В частности Лаури Юльонен отметил, что группа The Rasmus планировала организовать пять больших концертов в Украине в 2022 году, однако все пришлось отменить из-за начала полномасштабного вторжения. Тогда артисты сказали себе, что обязательно вернутся в нашу страну после окончания войны, однако сделали это и раньше. Они считают своей миссией нести радость и надежду украинским фанатам.

"Думаю, многим людям нужна такая моральная поддержка. Я общался с украинцами, они говорят, что хорошо, когда приезжают иностранцы. Это показывает, что мы вас не забыли", – добавил исполнитель.

Напомним, что во время пребывания в Киеве The Rasmus посетили мемориал памяти погибших украинских воинов возле Софийского собора, а также "клумбу с флагами" на майдане Независимости, где каждый сине-желтое знамя символизирует жизнь, которую забрала война. В частности знаменитости пообщались с детьми в больнице "Охматдет". Кроме того, участники коллектива присоединились к инициативе благотворительного фонда Good Donations, которая в партнерстве с Atlas Festival собирает деньги на закупку жизненно необходимого оборудования для медучреждения.

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