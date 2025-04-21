Кристен Стюарт женилась на женщине: какой была тайная свадьба звезды 'Сумерок' и что известно о ее любимой

Американская актриса Кристен Стюарт, звезда культовой саги "Сумерки", больше не одинока: недавно она официально вышла замуж за свою любимую – сценаристку и актрису Дилан Мейер. Пара провела интимную церемонию в приватной атмосфере – в собственном доме в Лос-Анджелесе, США.

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Свадьба состоялась в воскресенье и была максимально закрыта от посторонних глаз, сообщает TMZ. По словам инсайдеров, церемония была удивительно эмоциональной и трогательной.

Вместо голливудского размаха и красных дорожек пара выбрала уютную обстановку – с самыми близкими друзьями, среди которых были актриса Эшли Бенсон и ее муж Брэндон Дэвис. Это полностью соответствует стилю жизни самой Кристен Стюарт, которая всегда предпочитала искренность, естественность и комфорт, а не гламур.

Как сообщает источник, за несколько дней до свадьбы – во вторник – актриса и ее невеста получили официальное разрешение на брак в округе Лос-Анджелес. Однако ни Стюарт, ни Мейер пока не дали никаких официальных комментариев о произошедшем, сохраняя личную жизнь подальше от публичного обсуждения.

Отношения Кристен и Дилан развивались постепенно. Пара познакомилась еще в 2013 году на съемочной площадке, однако романтическая связь между ними возникла только в 2019-м – после того, как Стюарт завершила отношения с моделью Стеллой Максвелл. Уже тогда папарацци не раз ловили влюбленных вместе, однако публично они подтвердили свои отношения не сразу.

В 2021 году Кристен Стюарт заявила в интервью известному радиоведущему Говарду Стерну, что они с Дилан помолвлены. И, что интересно, инициатором стала именно Мейер. "Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала. Мы женимся, это действительно происходит", – заявила Кристен.

В прошлом году Кристен призналась в комментарии Rolling Stone, что они с Дилан обсуждали возможность завести детей. Это лишь укрепило убеждение пары в серьезности отношений и подтолкнуло к браку, который стал естественным продолжением их истории.

Кто такая Дилан Мейер и Кристен Стюарт

Дилан Мейер – известная в профессиональных кругах сценарист, продюсер и актриса. Она была соавторкой фильма XOXO и работала над сериалом "Мисс Земля 2059". Также ее перу принадлежат сценарии к короткометражным лентам Loose Ends и Rock Bottom. Кроме работы за кадром, Дилан также снималась в ряде короткометражек, в том числе "Смерть и Возвращение Супермена" и "Борьба".

Кристен Стюарт – одна из известнейших актрис своего поколения. Она прославилась на весь мир благодаря роли Беллы Свон во франшизе "Сумерки", однако впоследствии доказала, что является многогранной артисткой. Ее работы в авторском кино, в частности, в фильмах "Персональный покупатель, Спенсер", неоднократно получали одобрительные отзывы критиков. В ее арсенале – награды BAFTA, César, а в 2012 году ее назвали самой оплачиваемой актрисой по версии Forbes.

Годами она неоднократно попадала в заголовки таблоидов из-за личной жизни. Кристен была в отношениях с Робертом Паттинсоном, режиссером Рупертом Сандерсом, Алишей Каргайл, французской певицей Соко и моделью Стеллой Максвелл. В 2017 году она открыто заявила о своей бисексуальности, чем получила признание ЛГБТ+ сообщества и поддержку миллионов поклонников по всему миру.

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