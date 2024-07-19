'Я больше не жена воина'. Актриса Светлана Гордиенко объявила о разводе с мужем Максимом Девизоровым после двух лет брака

Украинская актриса Светлана Гордиенко объявила о разводе со своим мужем Максимом Девизоровым, который с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил. Супружеская жизнь пары длилась два года, однако, по словам артистки, им не удалось создать настоящую семью.

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Звезда сериала "Обещание Богу" поделилась соответствующей информацией в своем Instagram, опубликовав искренний текст с объяснением событий, произошедших в ее личной жизни. Она отметила, что не будет раскрывать подробности разрыва для аудитории.

В откровенном сообщении Светлана Гордиенко рассказала, что семья – это первое, что ей не удалось создать в жизни. Актриса всегда достигала желаемого результата, но на этот раз так не сложилось: "Я всегда получала то, что в начале обговорила, запланировала, захотела. А семья у меня не вышла. Возможно, потому что я эгоистическая, жестокая, нетерпеливая. Возможно просто потому, что у меня очень высокие требования к понятию "семья". Возможно я просто больна и мне нужен врач. Но да, я не хочу и не умею изображать из себя ту, кем я не являюсь. Я больше не жена воина, не часть хорошей сказки".

Украинка отметила, что с Максимом Девизоровым они давно перестали быть семьей. В течение долгого времени знаменитость скрывала разрыв, ведь считала, что рассказывать об этом неуместно.

"Я благодарна своему опыту, благодарна этому пути и тому, что у меня много воодушевления и силы бороться за свое счастье", – написала 32-летняя звезда.

В конце сообщения Светлана Гордиенко акцентировала внимание на том, что не собирается раскрывать детали разрыва с мужем. Она дала совет своим подписчикам беречь людей, которых они любят и не хотят потерять.

Напомним, что актеры Максим Девизоров и Светлана Гордиенко поженились 23 апреля 2022 года. Тогда украинскому артисту удалось оставить военную службу на один день, чтобы расписаться с любимой в днепровском ЗАГСе. Перед праздничной церемонией молодожены не видели друг друга в течение нескольких месяцев.

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