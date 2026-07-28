Взгляды миллионов людей вновь прикованы к Украине: Анджелина Джоли трогательно поддержала фотографа, который показывает миру реальные кадры войны

Голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли публично поздравила британского фотографа-документалиста Джайлза Дули, который уже более десяти лет фиксирует последствия войны в Украине, с получением Международной премии мира Типперэри. Звезда поздравила его с новым творческим достижением и привлекла внимание своей многомиллионной аудитории к фотографиям, которые без прикрас показывают украинскую реальность.

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В этой публикации с поздравлением в Instagram была представлена серия фотографий из разных уголков Украины, сделанных в течение последних лет. На кадрах – бескрайние поля подсолнечника, эвакуационные поезда, которые в начале полномасштабного вторжения стали символом спасения и мучительной разлуки, сожженные автомобили, леса Киевской области, фронтовые посадки и моменты из жизни обычных людей.

Еще в 2025 году фотограф представил кадры из альбома Ukraine Photo Diary: 2021–2023, в который вошли десятки снимков из разных регионов страны. Он показал мирную жизнь Авдеевки до великой войны, украинских военных, легендарного командира Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, эвакуацию мирных жителей вблизи Бахмута, разрушенные города Донбасса, Ирпень после российских атак, пациентов центра Unbroken, молодоженов во Львове, артистов балета, фермеров, волонтеров и обычных украинцев, чьи судьбы навсегда изменила война.

Впоследствии он опубликовал и вторую часть фотодневника – Ukraine Photo Diary: 2024–2025. В нее вошли фотографии украинских военных из бригады "Хартия", саперов ГСЧС, Харькова под постоянными обстрелами, эвакуации мирных жителей из приграничных районов, разрушенных российскими ракетами ферм, начальника ГУР Кирилла Буданова, тел погибших военных, ожидающих идентификации, а также гражданских украинцев.

Именно эту многолетнюю работу высоко оценила Анджелина Джоли. Еще в 2017 году она тепло отзывалась о фотохудожнике.

"Разные фотографы могут пользоваться одной и той же камерой или освещением, либо снимать один и тот же кадр. Но разница заключается в душе человека за объективом, в тех моментах, которые он улавливает и к которым его тянет – в той эмоциональной связи, которую он устанавливает. Именно это мне нравится в фотографиях Джайлза, – отметила Джоли. – Он сам прошел через тяжелые испытания. Говорят, что невзгоды помогают развить сочувствие, и творчество Джайлза, бесспорно, это подтверждает".

Стоит отметить, что такая поддержка со стороны Джоли вполне закономерна. На протяжении многих лет она занимается гуманитарной деятельностью, в настоящее время является послом доброй воли ООН и неоднократно выступала в защиту людей, пострадавших от войн и конфликтов.

Кроме того, актриса является советником Джайлза Дули по вопросам социального воздействия в ее творческом пространстве Atelier Jolie в Нью-Йорке.

Украина для Джоли также давно не является абстрактной темой. После начала полномасштабного вторжения она дважды лично посещала нашу страну. В апреле 2022 года актриса без предварительного анонса приехала во Львов, где побывала на железнодорожном вокзале, встречала эвакуационные поезда из Покровска, посетила медицинские учреждения, в которых лечили раненых детей, и пообщалась с переселенцами.

А в ноябре 2025 года Джоли совершила еще одну гуманитарную поездку, посетив Херсонскую область и прифронтовые населенные пункты на юге Украины, где встретилась с местными жителями, семьями и детьми, которые ежедневно живут под российскими обстрелами.

Сам Джайлз Дули документирует войну в Украине с 2015 года. Британский фотограф, который в 2011 году в Афганистане лишился обеих ног и левой руки в результате взрыва мины, после реабилитации вернулся к работе.

Сегодня он известен во всем мире как один из самых авторитетных документалистов, фиксирующих последствия вооруженных конфликтов, а также является основателем благотворительного фонда Legacy of War Foundation, который помогает пострадавшим от войны, в том числе и в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в фильме "Кутюр" с Анджелиной Джоли упомянули об Украине.

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