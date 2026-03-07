Сцена о войне и участие модели из Запорожья: как в фильме "Кутюр" с Анджелиной Джоли вспомнили об Украине
5 марта в украинский прокат вышел драматический фильм Алис Винокур "Кутюр", где главную роль сыграла голливудская звезда Анджелина Джоли. Лента без лишних украшений раскрывает закулисье мировой индустрии высокой моды, а что поражает еще больше, содержит не одно упоминание об Украине.
Среди актерского состава проекта оказалась модель из Запорожья Юлия Ратнер, которая фактически сыграла саму себя, более того, внесла изменения в сценарий, чтобы в очередной раз привлечь внимание мира к войне на Родине. Кроме того, в оригинальной версии драмы звучит соловьиный. Как в международном проекте вспомнили об Украине, подробнее расскажет OBOZ.UA.
О чем фильм "Кутюр"
События в кинокартине разворачиваются во время реальной Недели моды в Париже с аутентичными локациями и профессионалами индустрии. В центре сюжета оказывается американский режиссер Максин Волкер, которая приезжает в столицу Франции, чтобы снять короткометражный фильм и заработать деньги. В этот момент женщина переживает сложный развод и имеет непростые отношения с дочерью, а ситуацию осложняет звонок от врача, который сообщил, что у нее обнаружили сложную болезнь. Оказавшись в очень сложной ситуации Волкер пытается заново найти смысл жизни.
Ее линия переплетается с историей 18-летней Ады, которая из-за войны была вынуждена бежать из Южного Судана в Кению. Третьей центральной героиней стала визажистка Анжель, которая всегда носит с собой чемодан косметики и собирает истории для книги.
"Кутюр" задуман как коллаж, где швы не скрываются: тело как ткань – еще один "шов" между этими мирами. Каждая из героинь должна что-то починить в себе, чтобы двигаться дальше. Между ними существует почти невидимая солидарность, рожденная случаем.
Участие украинки
Модель родом из Запорожья Юлия Ратнер сыграла в ленте беженку из Украины. Она смогла выстроить довольно неплохие отношения с режиссером Алис Винокур, поэтому даже вносила небольшие правки в сюжет, хотя в финальной версии использовали только одну из них.
"Во время съемок я попросила добавить несколько сцен, которые объясняли бы поведение моей героини. Мне не нравилось отсутствие контекста, ведь по истории героиня несколько дней ехала из Украины, пережила травму войны и поэтому была "колючей". К сожалению, в финальной версии осталась лишь одна из двух добавленных мной сцен, но надеюсь, зритель все поймет", – рассказала модель в интервью Elle.
В одной из сцен зрители могут увидеть, как героиня Юлии Ратнер рассказывает экранной коллеге о своем происхождении. Модель отмечает, что родилась в Украине, а именно Запорожье.
Украинский язык и упоминание о войне
Довольно эмоциональным является момент из фильма, где героиня Ратнер звонит своему возлюбленному, который остается в Украине во время войны. На видео, которое опубликовали на Instagram-странице OK'S model можно услышать, что она просит бойфренда заботиться о своей безопасности и, по меньшей мере, соблюдать правило "двух стен".
"Солнце, я знаю, что ты меня не послушаешься, но я тебя очень прошу, хотя бы за двумя стенами, хорошо? Пожалуйста, береги себя", – сказала модель на украинском языке.
