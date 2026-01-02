Высмеивали народную песню и ностальгировали по СССР: Лирник засветился в 'ватном' шоу после попыток спасти репутацию

Всего несколько месяцев назад юморист Антон Лирник пытался "отбелить" свою репутацию в глазах украинцев и громко заявлял об антипутинской позиции, а теперь решил принять участие в новогодней российской программе. Он стал ведущим шоу на YouTube-канале "Эхо Подкасты", которое отметилось ностальгией по Советскому союзу и насмешкой над культурным наследием Украины.

Стоит отметить, что этот медиапроект воплощает продолжение идей и концепции радиостанции "Эхо Москвы", которая позиционировала себя как независимая и оппозиционная. Она была закрыта в 2022 году властями РФ.

На протяжении всего эфира, который длился чуть больше пяти часов, зрителям показывали несколько видоизмененные версии популярных когда-то шоу на российском телевидении, разговоры ведущих в студии или видео с обращениями приглашенных гостей. Большая часть новогоднего выпуска была посвящена упоминаниям об СССР и какому-то возвеличиванию культуры того времени: фильмам, музыке и традициям.

В какой-то момент к ведущим присоединился журналист Матвей Ганапольский. Слова автора несколько выбивались из общей картины проекта, ведь он отмечал, что в советские времена украинская культура сильно подавлялась, а наш народ изображали в унизительной манере. Однако такое развитие событий не было долговременным, ведь Ганапольский фактически высмеял народную песню Украины "Ти ж мене підманула", что рассказывает о юноше и девушке, которая ежедневно назначает ему свидание, но не приходит.

"Эта телка бросила его семь раз, а он все равно разводит руками и говорит: "Где ты, моя прекрасная?". Чего ты ищешь эту прекрасную? Она же заберет у тебя дом, корову и сало украдет. Мы все это знаем", – выдал журналист.

Иронично, что после этой эмоциональной речи ведущие вместе спели эту композицию. Лирник и Ганапольский пели довольно уверенно, ведь владеют украинским, тогда как их соведущие из РФ выполнили только первые куплеты, а потом просто слушали.

Кстати, свое появление в "ватном" проекте юморист оправдал прямо в эфире. Антон Лирник заявил, что пришел на шоу из-за важной цели – призвать людей донатить в фонд, что помогает украинским детям, которые пострадали из-за террористической полномасштабной войны. Комик даже подчеркнул, что некоторые из детей потеряли родителей, пережили сильные обстрелы и кучу ужасных вещей, однако эта речь не слишком задела эмоции других ведущих. Они быстро сменили тему и начали читать письма от россиян.

Попытки Лирника спасти репутацию

В октябре прошлого года юморист дал интервью Алине Доротюк где заявил, что не мог четко выразить свою позицию относительно большой войны после 24 февраля 2022 года, ведь тогда находился в Москве. По словам Антона Лирника, он был вынужден оставаться в стране-агрессоре определенный период из-за проблем со здоровьем.

"Я написал антивоенное сообщение. После этого ко мне пришел представитель ФСБ и сказал: "Антон, мы за вами следим. Пожалуйста, никаких высказываний, никакой позиции, ничего не надо, потому что вы же понимаете, где вы находитесь". Я был напуган и ничего не сделал", – говорил юморист.

Однако бездействие Лирника тревожило его друзей из Украины, поэтому они начали призывать шоумена сделать хотя бы что-то. Тогда он решил записать скандальное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, где попросил помочь организовать "зеленый коридор" для гражданских, которые находились в Волновахе Донецкой области. Как пояснил Лирник, он знал, что большая часть его аудитории – граждане РФ, поэтому надеялся, что таким образом сможет до них достучаться. Самого же главу Кремля комик назвал "маньяком".

Позже в комментарии блогеру Антон Лирник заявил, что благодаря своей творческой деятельности унижает Путина на своих концертах в Европе: "По версии российских властей, чье мнение меня не интересует, я "иноагент". Во-первых, у меня стендапы, и там часто бывают политические шутки, и понятно, я имею проукраинскую и антипутинскую позицию. Во-вторых, я в прошлом году выпустил свой моноспектакль, и он антипутинский на 100%. Видимо, кто-то там в Кремле посмотрел мой спектакль. Оценили мою работу и творчество "достойно", поэтому дали "иноагента".

