ФСБ 'взяла на карандаш': Антон Лирник объяснил, для чего записал обращение к Путину в 2022 году, и назвал его маньяком

Юморист и шоумен Антон Лирник назвал причину, почему в 2022 году записал скандальное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, которого теперь откровенно называет "маньяком", с призывом о помощи. По словам ведущего, в первые дни полномасштабного вторжения он находился в Москве, поэтому не мог свободно высказаться против войны, а это видео стало попыткой донести правду до его аудитории из РФ.

Видео дня

Как отметил юморист, после первого же поста с осуждением кровавой деятельности Кремля за него взялись ФСБ, поэтому обращение стало единственным вариантом продемонстрировать свою позицию. Об этом он заявил в интервью Алине Доротюк.

"Я был в Москве, потому что там работал. У меня не было возможности сразу уехать. Это было связано со здоровьем и моим, и моей семьи. Я был вынужден там оставаться еще месяц, но и молчать не мог. Я написал антивоенный пост. После этого ко мне пришел представитель ФСБ и сказал: "Антон, мы за вами следим. Пожалуйста, никаких высказываний, никакой позиции, ничего не надо, потому что вы же понимаете, где вы находитесь". Я был напуган и ничего не сделал", – поделился шоумен.

Однако со временем молчание Антона Лирника стало волновать его друзей из Украины. С ними начали связываться с призывом говорить о террористической войне: "Я объяснил, что не могу, потому что ко мне уже приходили (ФСБ. – Ред.) и на карандаш взяли. Но они сказали, что ну сделай хоть что-то".

Тогда у Антона Лирника и появилась идея записать обращение к Путину. Шоумен понимал, что довольно большая часть его аудитории – россияне, поэтому, если он будет придерживаться определенных правил, таких как избегать слова "война" или откровенно не критиковать лидеров Кремля, сможет привлечь внимание граждан РФ к ужасной ситуации.

"Мы нашли компромиссный вариант для того, чтобы я не заработал себе срок в России. Я не должен был говорить слово война, но говорил, что это очень плохая ситуация, что это ад, что это катастрофа, что могут умереть гражданские, пожалуйста, откройте коридор. Это была такая форма, чтобы мои подписчики в России обратили внимание на происходящее. Надеюсь, что на кого-то это повлияло", – сказал ведущий.

Теперь Антон Лирник не может назвать российского диктатора никем иным, как маньяком. По словам шоумена, Путин – это социопат, которому абсолютно безразлично как на украинцев, так и россиян.

"Это маньяк, который получил руль правления. В течение лет он делал все, чтобы этот руль у него не отобрали. Захватил все, что возможно, и ведет своим маниакальным курсом страну", – отметил комик.

Что сказал Лирник в скандальном обращении

В марте 2022 года на личной странице в Instagram Антон Лирник обнародовал видео, где обратился к Владимиру Путину. Он просил диктатора помочь организовать "зеленый коридор" для гражданских, которые находились в Волновахе Донецкой области.

"Владимир Владимирович, я к вам никогда не обращался, но обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волноваха, это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, предоставить автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня, но нужно согласие "ДНР". Я прошу вас помочь в этом, мы можем спасти этих людей", – сказал шоумен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Антон Лирник удивил заявлением о местонахождении Андрея Молочного, чей сын якобы сбил женщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!