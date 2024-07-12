Вынудил выпить виски. Анатолий Соловьяненко рассказал, как чиновник пытался устроить в оперу одну певицу, а потом еще и обиделся

Анатолий Соловьяненко, главный режиссер Нацональной оперы Украины, рассказал об инциденте, когда один из чиновников пытался договориться с ним о своей протеже. По словам артиста, такие случаи не редкость – многие уважаемые люди хотят устроить подопечных в оперу "по блату".

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Об этом стало известно из разговора Соловьяненко и журналиста Дмитрия Гордона. "Были очень жесткие иногда моменты. Были моменты, когда обращались высокие руководители. И я ехал, говорил, и объяснял, и пытался дипломатично объяснить. Одному высокому руководителю – он тоже с подобным поручением", – поделился режиссер.

Чиновник угостил Соловьяненко виски, налив ему пол стакана. Впоследствии между ними завязался разговор об увлечениях. "А я знал, что он очень любит футбол. И я говорю: "Есть у меня мечта. Я хочу в профессиональной команде однажды в своей жизни выйти на поле во время матча". Он так нахмурился и говорит: "Ты что, больной?" Ну, он другое слово сказал. Потом говорит: "А что ты имеешь в виду?" А я ему говорю: "Так вот смотрите, точно так же солист в опере – форвард – один на один с оркестром и со зрителями", – объяснил художественный руководитель.

Гость озадаченно переспросил, используют ли в опере фонограмму. "Я говорю: "У нас такого нет, это же оперный театр, это нереально". Говорит: "Так это ты мне по моей просьбе так отвечаешь? Ну, если это так, я снимаю свою просьбу. Забудь. Я ее где-то в эстраду пристрою", – рассказал Соловьяненко, добавив, что не знает, как сложилась судьба этой артистки.

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