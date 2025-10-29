'Вы все повырезаете!' Полякова прервала редкое интервью своего мужа: что он успел рассказать

Муж украинской певицы Оли Поляковой – Вадим Буряковский – довольно редко общается с журналистами и, как оказалось, все из-за запрета со стороны звездной жены. Во время премьеры документального фильма "Все будет хорошо, Оля" бизнесмен давал небольшое интервью, как вдруг в разговор вмешалась артистка и заявила, что не позволяла этого.

И все же Буряковский успел немного приоткрыть завесу личной жизни в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром". В частности, он откровенно рассказал, как относится к свадьбе старшей дочери.

В июле этого года 20-летняя Маша Полякова расписалась со своим возлюбленным, музыкантом Эденом Пассарелли в США. Вадим Буряковский не стал скрывать, что скучает по дочери, однако никоим образом не пытался повлиять на ее решение.

"Я по ней скучаю, но она взрослый человек, что я ей должен говорить? Она далеко, мы ничего не могли бы сделать. Зять музыкант, симпатичный парень. А дальше будем видеть по поступкам", – высказался предприниматель.

Заговорил Вадим Буряковский и об отношениях с Олей Поляковой, а точнее о том, что ему не позволяет делать избранница. Бизнесмен с улыбкой поделился: "Оля не позволяет давать интервью и гулять с другими девушками".

После этой фразы ведущая вспомнила, что в своих соцсетях исполнительница время от времени шутит, якобы Буряковскому нравится Леся Никитюк. В ответ на это предприниматель отметил, что журналистка импонирует ему как человек, ведь она очень веселая, как и его жена.

В этот момент интервью неожиданно прервала Оля Полякова: "Я не разрешала брать интервью у него. Вы все повырезаете! Он интервью не дает". И все же артистка немного смягчила позицию и разговор с ее мужем был обнародован.

