Вторая дочь Георгия Гонгадзе вышла замуж за американца и отметила праздник в украинских традициях. Фото молодоженов

Дочь основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и журналистки Мирославы Гонгадзе, 27-летняя Соломия (Саломе) Гонгадзе, вышла замуж. Ее избранником стал американский политический аналитик Даглас (Даг) Клайн, который активно поддерживает Украину и работает с украинской тематикой на международном уровне.

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Радостной новостью поделилась Мирослава Гонгадзе, опубликовав в Facebook фотографии со свадебного торжества. Она лаконично написала: "За один шаг до новой семьи!"

Сама же невеста еще ничего не показывала со свадьбы и не рассказывала о ней.

На обнародованных кадрах молодожены позируют вместе с родными возле Украинского дома в Вашингтоне, возле памятника украинскому писателю Григорию Сковороде.

Для особого дня Соломия и Даглас выбрали наряды с украинскими мотивами: жених предстал в вышиванке с красной вышивкой, а невеста – в белом вышитом платье, украшенном яркими цветочными орнаментами.

Намек на украинскость можно увидеть также на праздничном постере, где поздравление зазвучало и на английском, и на украинском.

О помолвке Соломии и Дагласа стало известно в июле 2025 года. Тогда девушка показала кольцо в своих соцсетях, а Мирослава Гонгадзе в шутку отметила, что после свадьбы одной дочери "вторая уже на подходе".

Даглас Клайн учился в престижной London School of Economics and Political Science и сейчас работает политическим аналитиком в общественном секторе. Он сотрудничает с организациями, поддерживающими Украину, в частности с Razom for Ukraine, комментирует события, связанные с российско-украинской войной, и посещал Украину даже после начала полномасштабного вторжения РФ.

Соломия Гонгадзе окончила Лондонскую школу экономики и политических наук и работает в международной исследовательской организации World Resources Institute. Вместе с матерью и сестрой она проживает в США, куда семья переехала после гибели Георгия Гонгадзе в 2000 году.

Напомним, что в апреле 2025 года в США вышла замуж сестра-близнец Соломии – Нана Гонгадзе. Тогда торжество соединило американские традиции с украинскими элементами, но невеста также предстала в классическом свадебном платье.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мирослава Гонгадзе сделала заявление о своей личной жизни, которую десятилетиями держит в тайне после убийства мужа. Она убеждена, что это не должно быть "общественным достоянием".

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