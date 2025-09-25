Мирослава Гонгадзе сделала заявление о своей личной жизни, которую десятилетиями держит в тайне после убийства мужа

После смерти мужа, общественного деятеля Георгия Гонгадзе, украинская журналистка Мирослава Гонгадзе решила держать сердечные дела за семью замками. Однако теперь, впервые за много лет, она высказалась на эту тему.

Активистка сознательно скрывает подробности личной жизни, ведь убеждена, что это не должно быть "общественным достоянием". Об этом журналистка рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Жизнь в США дала мне возможность иметь личную жизнь без того, чтобы о ней знали все. Я не буду рассказывать о своей личной жизни. Я считаю: того, что общество уже знает, достаточно. Остальное я оставлю себе. Поэтому она и называется личная, потому что в ней не все осведомлены", – высказалась активистка.

В частности Мирослава Гонгадзе обратилась к женщинам, которые также потеряли своих мужей. Она подчеркнула, что не стоит навсегда закрывать свои сердца для любви, ведь она играет очень важную роль.

"Личную жизнь нужно иметь, это важно. Это ваше женское вдохновение и здоровье. Это важно так же и для ваших детей. Не думаю, что ваши мужья были бы счастливы, если бы вы постоянно носили маску трагедии и страдали. Память нужно нести, но земная жизнь продолжается", – отметила журналистка.

Что известно об отношениях Георгия и Мирославы Гонгадзе

Пара официально связала себя узами брака в 1995-м, а уже через два года стала родителями дочерей Наны и Соломии. Они построили счастливую семью и развивали карьеры, пока в 2000-м не произошла ужасная трагедия. 16 сентября того года Георгия Гонгадзе похитили прямо в центре Киева, а уже 2 ноября в лесу под городом Тараща, что на Киевщине, было найдено его обезглавленное тело.

После смерти любимого Мирослава Гонгадзе вместе с дочерями получила политическое убежище в США. В 2001 году они поселились в пригороде Вашингтона.

