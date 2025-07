Вторая дочь Гонгадзе выходит замуж: как выглядит 27-летняя Соломия и кто ее жених. Фото

27-летняя Соломия (Саломе) Гонгадзе, дочь погибшего украинского журналиста Георгия Гонгадзе и общественного деятеля Мирославы Гонгадзе, сообщила о помолвке со своим избранником. Ее сердце смог завоевать мужчина по имени Даг (Даглас) Клайн, который активно отстаивает интересы Украины.

Видео дня

Радостной новостью Соломия Гонгадзе поделилась на личной странице в Facebook. Она обнародовала совместное фото с любимым, на котором с широкой улыбкой продемонстрировала красивое кольцо на камеру.

Не смогла не рассказать подписчикам о кардинальных изменениях в личной жизни дочери и Мирослава Гонгадзе. В своем Facebook журналистка вблизи показала кольцо Соломии Гонгадзе. В частности, она обнародовала фрагмент материала из газеты, написанного Дагом Клайном о нашем государстве.

"Мы только что отпраздновали свадьбу одной дочери и вот вторая на подходе. Мой второй будущий зять Даг Клайн, завоевал дочь Саломе Гонгадзе и отстаивает украинские интересы. Любовь, интересы Украины и геополитика в нашей семье неразделимы", – написала вдова Георгия Гонгадзе.

Жених Соломии Гонгадзе учился в одном из самых престижных высших учебных заведений Великобритании London School of Economics and Political Science. Сейчас он работает политическим аналитиком в неприбыльной организации Razom for Ukraine.

Просматривая социальные сети Дагласа Клайна видно, что он является искренним сторонником Украины. Кроме того, что мужчина создает много материалов о ситуации в нашем государстве, время от времени появляется в эфирах новостей, где выступает экспертом в этом вопросе. Избранник Соломии Гонгадзе живет в Вашингтоне, США, однако нередко приезжает в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сестра-близняшка Соломии Гонгадзе – Нана – вышла замуж в Соединенных Штатах Америки. Она связала себя узами брака с мужчиной по имени Коул. Свадьба пары прошла в теплой, семейной атмосфере и имела украинские акценты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!