Дочь убитого Георгия Гонгадзе вышла замуж в США: как выглядела невеста-красавица и кто стал ее мужем

28-летняя Нана Гонгадзе, дочь погибшего украинского журналиста-активиста Георгия Гонгадзе и журналистки и правозащитницы Мирославы Гонгадзе, 19 апреля вышла замуж в Соединенных Штатах Америки. Свадьба состоялась в Вашингтоне, где уже более двух десятилетий проживает семья.

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Праздник прошел в теплой, семейной атмосфере и имел украинские акценты: гостей ждали блюда национальной кухни, в частности борщ, а сама церемония соединила американский стиль с щемящими украинскими элементами памяти и традиций. О счастливом событии мать невесты сообщила в Facebook, поделившись трогательными фотографиями и эмоциональным сообщением.

Избранником Наны стал молодой человек, по имени Коул. О нем пока известно немного, однако на опубликованных фото он счастлив и уверен – рядом с невестой, буквально сияющей в день свадьбы. Их союз, как написала Мирослава Гонгадзе, символизирует новую семью, новый этап и надежду после долгого пути, исполненного испытаний.

"Когда вокруг шторм, семья становится особенно важным уютом и местом поддержки. Наша семья пополнилась этими Пасхальными праздниками. День, когда прошлое и будущее слились в один эмоциональный момент", – написала Мирослава Гонгадзе.

Нана и ее сестра-близнец Соломия родились в 1997 году. Нана впоследствии окончила American University в Вашингтоне и возглавляет отдел по коммуникациям благотворительного фонда Razom for Ukraine, поддерживающий Украину во время полномасштабной войны. Соломия получила образование в Лондонской школе экономики и политических наук и работает в глобальной некоммерческой исследовательской организации World Resources Institute.

"Эта девочка, выросшая в сильную, умную, чутко-сердечную женщину, сделала один из важнейших выборов и начала новую главу жизни. Любовь. Поддержка. Доверие. Быть друг для друга домом. Это настоящее счастье. Этот день – женитьба – это о пути, как из боли и потерь вырастает новая жизнь, новая надежда", – отметила Мирослава Гонгадзе.

Ранее OBOZ.UA писал, чем запомнился Георгий Гонгадзе, смерть которого изменила навсегда украинское общество. После нее в Украине разразился "кассетный скандал" – в ноябре 2000-го с трибуны Верховной Рады были обнародованы так называемые "пленки Мельниченко".

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