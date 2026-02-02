Российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", решил превзойти свои телевизионные подвиги и сняться в самом реалистичном проекте собственной жизни – на фронте. К сожалению для него, "зрительская аудитория" так называемого "СВО" оказалась незаметно жестче – его ликвидировали Вооруженные силы Украины.

Ткаченко, который после начала полномасштабной войны добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии, выполнял боевые задачи на линии фронта. Где именно и в каком звании – росмедиа не указывают. Известно лишь, что отправился на войну он добровольцем.

Актер стал "грузом 200" в январе 2026 года в возрасте 36 лет.

Карьера Ткаченко для россиян считалась весомой: в его арсенале и роли в популярных телесериалах, и в фильмах, и в театральных постановках, которые занимали значительную часть его жизни.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в городе под Москвой. С детства он мечтал стать актером, работал поваром, инженером, продавцом мебели – и в конце концов нашел свой "уголок" в мире шоу-бизнеса. Однако, похоже, на новом месте он решил не засиживаться и уже, по информации некоторых росмедиа, в 2024 году ушел добровольцем на фронт.

