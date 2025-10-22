В Москве убили российского режиссера, который работал с Зеленским: подробности смертельной стычки

В Москве возле собственного дома вечером 18 октября 2025 года убили российского кинооператора и режиссера Сергея Политика, который сотрудничал с Владимиром Зеленским еще до его президентства. Ему было 56 лет.

Видео дня

Как пишут росмедиа, смерть наступила в результате конфликта, во время которого Политик получил смертельное ножевое ранение. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

По предварительной информации следствия, произошел бытовой конфликт между ранее неизвестными мужчинами. В результате один из них нанес другому по меньшей мере одно проникающее колото-резаное ранение в грудную клетку и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Конфликт из-за наркодилеров

По данным росмедиа со ссылкой на родственников погибшего, конфликт возник на почве длительной "борьбы" Политика за безопасность своего подъезда, где, по его словам, собирались наркодилеры. Вечером 18 октября Сергей Политик вышел на перекур и столкнулся с парой у подъезда, сделав им замечание. После словесной перепалки, которая, по словам свидетелей, была записана, мужчина вернулся и ударил оператора ножом в грудь.

Подозреваемым в убийстве оказался якобы иностранный гражданин 1992 года рождения, которого росмедиа идентифицировали как 33-летнего Армена Саркисяна.

Карьера и работа с Владимиром Зеленским

Сергей Политик был "потомственным" кинематографистом. За свою карьеру он работал над около четырьмя десятками проектов разных жанров.

Однако место в его фильмографии занимает также сотрудничество с украинским кинематографом и лично с Владимиром Зеленским. Сергей Политик был оператором-постановщиком популярного комедийного фильма "Новогодние сваты" (2010), где Владимир Зеленский выступал как продюсер и сценарист. Также в Украине он работал над сериалом "Домохозяин".

Ранее OBOZ.UA писал, что в России нашли мертвым бывшего главу советской пропаганды Вячеслава Леонтьева. Смерть стала очередным звеном в череде странных "самоубийств", происходящих в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!