'Всегда хочу попросить прощения': Залужный очаровал сеть нежными фото с женой и щемяще поздравил ее с 49-летием

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный публично поздравил с днем рождения свою жену Елену, которая 24 июля отмечает 49-летие. Его трогательное обращение и нежные фото пары вызвали шквал теплых эмоций в соцсетях.

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На своей странице в Facebook дипломат обнародовал коллаж с совместными снимками с Еленой – счастливые кадры, где супруги обнимаются, улыбаются и просто смотрят друг на друга с любовью. Но больше всего пользователей тронули слова Валерия, полные искренности, благодарности и трепетной любви.

"Чем взрослее я становлюсь, каждый год именно в этот день прежде всего пытаюсь дать оценку себе. Насколько я был именно тем, кем ты меня представляешь? И понимаю ли я, что ты сегодня чувствуешь? Как все это проживаешь? И если с первым я могу быть честным, то со вторым точно понимаю, что все это именно из-за меня", – написал Залужный.

Он откровенно признался, что осознает, сколько испытаний выпало на долю его жены, и что многие из них связаны с его службой, выбором и преданностью стране. Но несмотря на все, она осталась рядом – как тыл, поддержка и любовь в самые тяжелые времена.

"Я понимаю, какая тяжелая ноша на твоих хрупких плечах. Поэтому всегда хочу извиниться и пообещать что-то другое. Но ты не хочешь этого. Потому что уже сделала свой выбор – посвятила свою жизнь мне", – обратился дипломат к любимой.

Он добавил, что именно благодаря Елене стал тем, кем является сейчас, и подчеркнул, что она является неотъемлемой частью его самого. Поздравление завершилось теплым признанием в любви.

"Благодаря тебе я стал тем, кем есть. Я стал частью тебя. Бесконечно счастлив, что ты у меня есть. С днем рождения, любимая", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, как живут дочери Валерия Залужного, о которых почти ничего неизвестно. Несмотря на общественный интерес к его фигуре, дипломат остается крайне сдержанным в вопросах личной жизни, особенно когда речь идет о его детях.

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