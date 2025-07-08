Залужному – 52: как живут его дочери, о которых почти ничего неизвестно. Редкие фото

8 июля Валерию Залужному, бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины, исполняется 52 года. Он стал символом стойкости ВСУ во время полномасштабной войны, а его образ – олицетворением "Железного генерала". Несмотря на общественный интерес к его фигуре, Залужный остается крайне сдержанным в вопросах личной жизни – особенно когда речь идет о его детях.

Видео дня

OBOZ.UA расскажет, что известно о личной жизни посла Украины в Британии. В браке с женой Еленой Валерий Залужный воспитывает двух дочерей – Арину и Кристину. Кристина является родной дочерью и родилась в 2002 году. Об этом говорится в автобиографической книге "Железный генерал: Уроки человечности". В сети также поговаривают, что ее мамой стала предыдущая избранница Залужного. Арина же является родной дочерью Елены Залужной. Вероятно, от предыдущего брака, хотя эта информация не имеет официального подтверждения и пока существует на уровне предположений и слухов.

Что известно о Кристине Залужной

Кристина Залужная – младшая дочь в семье. Она родилась до брака Валерия Залужного с Еленой. Кристина училась на врача в Одесском национальном медицинском университете, сейчас работает в медицинской сфере. Она выбрала непубличный стиль жизни, не ведет открытых страниц в соцсетях. Ее фото почти не появляются в медиапространстве, однако в 2022 году генерал Залужный поделился редким снимком с дочерью на своей странице в Instagram. Также в сети есть фото, где Кристина проводит время с отцом – в частности, катаясь на квадроциклах.

"Мы жили в общежитии на территории военного института. Папа приходил со службы, чтобы присматривать за мной и двоюродной сестрой. Он сам готовил еду, одевал нас, водил на прогулку, купал, укладывал спать и снова шел на службу. Вокруг него должна была быть идеальная чистота, поэтому он везде тщательно убирал, мыл пол, застилал кровати, собирал разбросанные игрушки. Он постоянно что-то придумывал. Если у меня не было какой-то игрушки, он мог сам ее смастерить. Я хотела самолет, и папа собрал его из каких-то линеек и других безделушек. В военном городке не было качелей, поэтому он сделал их. Он научил меня подтягиваться, играть в футбол. А потом еще и водить авто и обращаться с оружием", – рассказывала Кристина Залужная для автобиографической книги отца.

Что известно об Арине Залужной

Другая дочь – Арина – считается падчерицей генерала, хотя официальной информации о ее рождении нет. Известно, что девушка пошла военным путем и служит в Киевском гарнизоне. Ее звание, специализация или обязанности не разглашаются, вероятно, из соображений безопасности.

Залужный женился на Елене более 20 лет назад. Общих детей пара не имеет. По имеющейся информации, они воспитывают двух дочерей от предыдущих браков – Кристину и Арину.

Ранее OBOZ.UA писал, что многих украинцев умилил романтический характер "железного" человека, а новое опубликованное селфи с любимой этому доказательство. Как ранее писал экс-главнокомандующий ВСУ, жена для него – самый близкий человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!