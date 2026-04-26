'Время от времени оправдываю свою фамилию': с Маричкой Падалко случился курьез на съемках интервью. Забавное видео

Телеведущая Маричка Падалко попала в курьезную ситуацию во время съемок интервью – на нее упал светоотражатель. Инцидент произошел прямо во время разговора с гостем и попал на видео, которым журналистка поделилась в соцсетях.

О случае телеведущая рассказала в InstaStories, опубликовав забавный фрагмент с бэкстейджа. Она пошутила, что подобные ситуации с ней случаются не впервые именно из-за фамилии – Падалко.

"Немного забавного backstage. Или как я время от времени оправдываю свою фамилию. То зуб упадет... То что-то еще", – написала ведущая.

Курьез произошел во время записи интервью, посвященного истории Евгения Розенблита – последнего ребенка, который родился в Чернобыле в ХХ веке. В тот момент Падалко общалась с врачом-акушером Петром Чалым, который принимал роды у матери героя интервью в день аварии на ЧАЭС.

Вероятно, причиной инцидента стал ветер – именно он мог сорвать светоотражатель, который внезапно упал прямо на голову ведущей и ее собеседнику.

Подобные случаи в профессиональной деятельности Марички Падалко уже случались ранее. В частности, в 2020 году во время прямого эфира выпуска ТСН у ведущей выпал передний зуб. Тогда Падалко не растерялась и продолжила вести выпуск новостей.

Позже она объяснила, что проблема с зубом возникла еще более десяти лет назад из-за случайной травмы – выбила дочь, а на момент эфира продолжалось лечение, во время которого ей установили временную конструкцию.

"Просто именно сейчас я решила исправить неприятность, которая произошла более 10 лет назад. У меня в спальне стоял металлический будильник, который однажды заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его и начала размахивать вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая ручка отбила мне половину зуба", – вспоминала она этот инцидент.

