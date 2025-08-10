'У нас все хорошо, но...' Телеведущая Маричка Падалко рассказала о наставлении от мужа-военного и причину, почему они обратились к психологу

Украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась откровенными деталями личной жизни и психологического состояния во время полномасштабной войны. Она рассказала о влиянии своего мужа, военнослужащего и бывшего народного депутата Егора Соболева, на ее мировоззрение и объяснила, почему решила обратиться за помощью к психологу.

По словам Падалко в проекте "По хатам", ее муж неоднократно подчеркивал важность жить "здесь и сейчас", а не откладывать жизнь на неопределенное "после войны". Он убежден: война может длиться долго, поэтому необходимо учиться строить отношения, планы и собственный быт уже сегодня.

"Невозможно постоянно свою жизнь откладывать, а надо научиться максимально жить жизнь, иметь те отношения, которые можно иметь во время войны, чтобы она не была... Жизнь и так отложена, но сейчас просто надо научиться жить посреди войны. И это нормально", – передала слова мужа ведущая.

Падалко отметила, что нынешняя реальность стала смесью глубоких контрастов: в течение одного дня можно пережить как трагические, так и светлые моменты.

"Ночью может быть ракетный обстрел, утром мы пойдем на чьи-то похороны кого-то чтить. Вечером мы можем пойти на спектакль, потому что это тоже часть нашей жизни. И это становится нормальностью, к сожалению, что такие ситуации могут быть даже в течение одного дня", – поделилась она.

Телеведущая также призналась, что только две недели назад начала целенаправленно работать с психологом. Ранее ее попытки были безуспешными, ведь она искала специалиста, который бы имел похожий личный опыт.

"Я поняла, что мне нужен психолог, который имеет идентичную ситуацию. Ну, хотя бы, если не мужа, то родных на фронте. Возможно, есть психологи, которые могут быть абсолютно эффективны, не переживая тот же опыт, но мне хотелось человека с подобным опытом. И я начала работать, и вижу в этом большой смысл, потому что мы с мужем сейчас, если так глобально сказать, над многим работаем. С отношениями у нас все хорошо, но мы работаем над тем, чтобы выйти из режима преждевременного горевания и адаптироваться к жизни нормальной во время войны", – объяснила Падалко.

Основная задача работы с психологом – преодолеть состояние "преждевременного горевания" и приспособиться к жизни в военных условиях. По словам ведущей, это психологическое состояние проявляется в постоянном ожидании плохого, что мешает наслаждаться даже короткими моментами радости.

