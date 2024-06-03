Впервые в истории Украины. Украинский скрипач Дмитрий Удовиченко победил на престижном музыкальном конкурсе имени королевы Елизаветы

Скрипач, родом из Харькова, Дмитрий Удовиченко одержал победу в престижном музыкальном Конкурсе скрипачей имени королевы Елизаветы в Брюсселе, Бельгии. Мужчина выиграл главный приз – премию королевы Матильды в размере 25 тысяч евро и возможность сыграть немалое количество концертов в Бельгии и за рубежом. Это впервые, когда в Конкурсе скрипачей победа досталась украинцу.

О триумфе 25-летнего украинца сообщили на сайте конкурса. Известно, что еще одним бонусом для Удовиченко стала возможность в течение следующих четырех лет играть на скрипке музыку Страдивари, а именно мелодию Huggins 1708 года.

Дмитрий Удовиченко интересуется музыкой с 5 лет. За свои 20 лет развития карьеры парень одерживал победы в многочисленных конкурсах и занимал призовые места. В Украине юноша получал образование в Харьковской специализированной музыкальной школе-интернате, а затем переехал в Германию и продолжил обучение в Университете искусств Фолькванга.

В прошлом году Удовиченко дал свои два важнейших концерта: первый – в Академии Кронберга в Германии, второй – в Бельгии в Молодежном симфоническом оркестре Украины, созданном дирижером Оксаной Лынив.

Кроме победителя, другие участники также получили награды, хоть и в меньших объемах: от 20 тысяч до 4 тыс. евро. В частности, Джошуа Браун, занявший 2 место в общем рейтинге, одержал победу в зрительских симпатиях и получил Musiq3 и Canvas-Klara, обе стоимостью в 2500 евро.

Известно, что музыкальный конкурс был основан еще в 1937 году по инициативе Ее Величества королевы Бельгии Елизаветы и бельгийского скрипача Эжена Исае. Как сообщают организаторы, соревнование проходит в четыре этапа: предварительный отбор за закрытыми дверями и три открытых раунда. Дмитрий Удовиченко смог одолеть все.

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