Юлия Санина появилась на красной дорожке кинопремии BAFTA TV 2024 в Лондоне и похвасталась полученной статуэткой

Известная украинская певица и лидер группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая в прошлом году была одной из ведущих Евровидения 2023 от имени Украины, похвасталась наградой BAFTA TV Awards 2024 за "Лучшее шоу в прямом эфире". На красную дорожку 12 мая звезда вышла в белом платье от украинского бренда VALERY KŌVALSKA.

Она собрала волосы назад, создав мокрый эффект, а ее платье благодаря полупрозрачной ткани почти полностью оголило ноги. Из-за теплой погоды в обычном пасмурном и дождливом Лондоне (Великобритания) певица даже одела босоножки, а вот из аксессуаров выбрала лишь длинные серьги в форме овала и белую сумку. О своем приглашении на BAFTA TV Санина объявила в InstaStories.

"Друзья, я в Лондоне. Сегодня я приглашена почетной гостьей на BAFTA Awards. Потому что Евровидение [2023] номинировано на лучшее шоу в прямом эфире. Мы номинированы за прошлогоднее Евровидение и меня пригласили быть здесь вместе с командой BBC, с командой Евровидения, со всеми, кто работал над этим шоу", – рассказала Санина.

Вместе с украинкой награду разделила съемочная команда BBC и соведущая актриса Ханна Уоддингем. Санина со временем в соцсетях показала, как с гордостью держит статуэтку в виде театральной маски, и рассказала, насколько рада победе в номинации.

"Только что! Евровидение победило в номинации лучшее шоу в прямом эфире. Мы получили BAFTA, вся команда получила эту награду. И это просто вау! Это лучшее завершение этой магической истории, которое только могло быть", – сказала певица.

На странице телепремии в Instagram также появилось забавное видео с победителями шоу. Они якобы звонили по стационарному раритетному телефону и выкрикивали: "Да! Я сделал это!", "Мы победили!" и т. д. Среди звезд появилась и Юлия Санина со статуэткой в руках.

За победу в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире" соревновались:

Песенный конкурс "Евровидение-2023".

Коронационный концерт в честь Чарльза III.

Королевский фестиваль памяти Королевского британского легиона.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошло награждение команды Евровидения 2023. Статуэтку получила в руки Ханна Уоддингем и поблагодарила от имени организаторов. Вместе с ней на сцену вышла вся команда, а вот украинку она даже держала за руку.

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