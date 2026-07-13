"Впервые насколько голая". Холоденко без излишеств показала свою фигуру в нижнем белье: ранее она принимала "Оземпик"

Психолог Наталья Холоденко поделилась откровенным видео, на котором показала себя в нижнем белье без ретуши и украшений. Знаменитость призналась, что долго не решалась на такой шаг из-за комплексов и общественных стереотипов.

Видео дня

В своем Instagram Холоденко опубликовала ролик, снятый перед зеркалом. На видео она позирует в комплекте светлого белья и специально акцентирует внимание на том, что она "в трусах".

Психолог объяснила, что решила преодолеть собственный страх, ведь годами сталкивалась с повышенным вниманием к своей внешности.

"Один из основных запросов в Google – "голая Холоденко", и я решила преодолеть этот барьер. Впервые в жизни я настолько обнажена. Я в трусах. И это так страшно. Но я так хочу, чтобы люди перестали бояться. Если это сделаю я, то, возможно, кто-то тоже решится", – сказала она.

В частности, она призналась, что занимается спортом и считает себя спортивной.

Холоденко ранее говорила о борьбе с лишним весом и проблемами со здоровьем. Год назад психолог рассказала, что с 12 лет страдает сахарным диабетом второго типа.

По ее словам, именно из-за этого диагноза врачи в Германии официально прописали ей препарат Ozempic ("Оземпик"), который используется для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа.

"У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет, возможно, с рождения. Мне официально назначали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистематична, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что он оказывает антидепрессивное действие. Я стала спокойнее и в отношении еды, и эмоционально", – поделилась инфлюенсер.

Психолог подчеркивала, что колола препарат не для похудения, как это делают некоторые знаменитости, а исключительно по медицинским показаниям. В то же время она признавала, что во время лечения у нее был значительно меньший аппетит.

Стоит отметить, что медики предостерегают от его применения без соответствующих показаний, ведь препарат может вызывать как побочные эффекты, так и серьезные осложнения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Холоденко вышла на красную дорожку в платье за 223 тыс. грн и вызвала неоднозначную реакцию.

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