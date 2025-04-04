Холоденко рассекретила свой неизлечимый диагноз и объяснила, почему забросила лечение: он у меня с 12 лет

Украинская психолог Наталья Холоденко призналась, что с 12 лет страдает неизлечимой болезнью. По словам инфлюэнсера, ей диагностировали сахарный диабет второго типа.

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Медицинские эксперты назначили ей инъекционный препарат Ozempic, что помогает снижать уровень сахара в крови, однако психолог забросила лечение. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Анны Олицкой.

"У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет, возможно, с рождения. Мне официально назначали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что он обладает антидепрессантным действием. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально", – поделилась инфлюэнсер.

Как отметила Холоденко, она принимала препарат в лечебных целях, а не с желанием похудеть, как сейчас делают немало людей. Однако психолог вспомнила, что когда колола "Оземпик", несколько месяцев чувствовала отвращение от еды.

Стоит отметить, что в последнее время Ozempic стал популярен среди людей, желающих похудеть. Вообще этот инъекционный препарат используют для снижения уровня сахара в крови и гемоглобина у диабетиков второго типа. Однако одним из побочных эффектов лекарственного средства является потеря веса, что привлекает некоторых людей. Но медики не одобряют использование "Оземпика" с целью похудения. Дело в том, что свойство препарата стимулировать потерю веса не до конца изучено, а среди наиболее распространенных побочных эффектов от употребления лекарственного средства тошнота, диарея, запор, боль в животе и расстройство пищевого поведения. Однако могут возникнуть и более серьезные проблемы, например опухоли щитовидной железы.

Кстати, о своих проблемах со здоровьем Наталья Холоденко говорила еще в 2021 году. Однако тогда психолог отмечала: находится "на грани диабета", а не утверждала, что ей установили этот диагноз.

"Я начала нервничать, был инсулин 18 вместо 5, началась точка этой инсулинрезистентности. То есть я на грани диабета. Пока это очень острый вопрос. Я надеюсь, что преодолею эту ситуацию, преодолею ее положительно. Уже несколько тяжелых диагнозов в своей жизни смогла преодолеть", – рассказывала она.

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