Холоденко вышла на красную дорожку в платье за 223 тысячи грн и вызвала неоднозначную реакцию. Видео

Украинский скандальный психолог и телеведущая Наталья Холоденко появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в платье бренда Zimmermann. Наряд из коллекции осень/зима 2024 впервые был представлен еще на Неделе моды в Париже, а цена платья без скидки достигает 223 тысячи гривен (со скидкой – около 116 тысяч).

На кадрах с фестиваля Холоденко позирует в макси-платье с принтом в стиле иллюстрации, креповой фактурой ткани, сборками и складками. Образ дополняют длинные рукава-крылья, завязка на талии и высокий воротник. Подол платья прямой, а сзади – скрытая застежка-молния.

На фото с красной дорожки она в элегантном и довольно драматическом образе: темная палитра с акцентами бежевого и графическими узорами придает платью торжественности и шарма.

В Instagram подписчики засыпали Холоденко комплиментами:

"Богиня!"

"Платье – грандиозное, как раз к даме!"

"Какая же вы красавица. Глаза сияют! Как бабочка".

"Шикарная женщина, и платье очень вам к лицу и телу".

"Невероятное платье, как и его обладательница".

Однако нашлись и критики, которые не поняли появление психолога на таком мероприятии:

"А что там делает Холоденко? Поет или танцует? Или это показ нарядов?"

"А что она там делает?"

"Похоже на ИИ! Кому она нужна на Венецианском кинофестивале?"

Журналистка "Детектора медиа" Антонина иронично прокомментировала ситуацию, отметив, что на многих кадрах видно, как фотографы смотрят в совершенно другую сторону.

"Гляньте, Наталья Холоденко на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Делает вид, что ее все фоткают. На самом деле таких фото и видео – до черта. Но почти все они топливные, потому что прекрасно видно фотографов в кадре, и что они смотрят в совершенно другую сторону. А остальные фотографы просто смонтированы. На одном кадре даже, кажется, кто-то указывает Холоденко, чтобы отошла. Но ничего, прием до сих пор работает", – написала медийщица.

