Холоденко вышла на красную дорожку в платье за 223 тысячи грн и вызвала неоднозначную реакцию. Видео
Украинский скандальный психолог и телеведущая Наталья Холоденко появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в платье бренда Zimmermann. Наряд из коллекции осень/зима 2024 впервые был представлен еще на Неделе моды в Париже, а цена платья без скидки достигает 223 тысячи гривен (со скидкой – около 116 тысяч).
На кадрах с фестиваля Холоденко позирует в макси-платье с принтом в стиле иллюстрации, креповой фактурой ткани, сборками и складками. Образ дополняют длинные рукава-крылья, завязка на талии и высокий воротник. Подол платья прямой, а сзади – скрытая застежка-молния.
На фото с красной дорожки она в элегантном и довольно драматическом образе: темная палитра с акцентами бежевого и графическими узорами придает платью торжественности и шарма.
В Instagram подписчики засыпали Холоденко комплиментами:
- "Богиня!"
- "Платье – грандиозное, как раз к даме!"
- "Какая же вы красавица. Глаза сияют! Как бабочка".
- "Шикарная женщина, и платье очень вам к лицу и телу".
- "Невероятное платье, как и его обладательница".
Однако нашлись и критики, которые не поняли появление психолога на таком мероприятии:
- "А что там делает Холоденко? Поет или танцует? Или это показ нарядов?"
- "А что она там делает?"
- "Похоже на ИИ! Кому она нужна на Венецианском кинофестивале?"
Журналистка "Детектора медиа" Антонина иронично прокомментировала ситуацию, отметив, что на многих кадрах видно, как фотографы смотрят в совершенно другую сторону.
"Гляньте, Наталья Холоденко на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Делает вид, что ее все фоткают. На самом деле таких фото и видео – до черта. Но почти все они топливные, потому что прекрасно видно фотографов в кадре, и что они смотрят в совершенно другую сторону. А остальные фотографы просто смонтированы. На одном кадре даже, кажется, кто-то указывает Холоденко, чтобы отошла. Но ничего, прием до сих пор работает", – написала медийщица.
Ранее OBOZ.UA писал, что легендарный Кевин Спейси впервые сделал заявление о войне в Украине на Венецианском кинофестивале 2025. Он акцентировал внимание на важности помощи украинцам, которые пострадали от террористической деятельности РФ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!