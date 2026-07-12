78-летняя Энн Уиддиком, сначала политик партии Консерваторов, потом перешедшая в партию Реформ, жила в Девоне, в уединенном доме на краю Дартмурского заповедника. Она была активна в соцсетях, но потом перестала выходить на связь. Родные забеспокоились и попросили знакомых проверить, все ли с ней в порядке.

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Войдя в дом, знакомые нашли женщину мертвой, с явными следами жестокого убийства.

Был арестован "белый мужчина" 26 лет, но вскоре отпущен.

Было ли это ограблением или политическим убийством, пока не известно.

Энн Уиддиком была очень широко известна публике не только благодаря многолетнему депутатству и резким высказываниями, но и из-за участия в телешоу - конкурс бальных танцев и "Большой Брат для знаменитостей".

Энн была верующей католичкой, критиковала бесконтрольную миграцию, права ЛГБТ, стояла за возвращение смертной казни, но любила животных и требовала запрета лисьей охоты.

Неужели все-таки политическое убийство?

Скоро узнаем.