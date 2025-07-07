'Вот во что превращает человека русский мир'. Невиданное ранее фото Ивана Дорна стало вирусным в сети: певца сравнили с 'алкашом'

В сети стремительно распространяется снимок, на котором трудно узнать известного украинского певца-беглеца Ивана Дорна. Его новый образ вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей соцсетей: внешность артиста настолько изменилась, что многие даже усомнились, действительно ли это он.

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Фото, опубликованное на странице Johnny Talk в X, сопровождалось подписью: "Вот во что превращает человека русский мир". Снимок стал вирусным буквально за считанные часы. На нем Иван Дорн имеет взъерошенные волосы, непричесанную бороду, уставший взгляд и старый серый свитер с нордическим узором.

Внешность артиста вызвала массу реакций:

"Это реальное фото Дорна?"

"Он был в плену?"

"Что за алкаш?"

"Похож на неандертальца".

"Если это Дорн, то он всегда так выглядел, только одежда была другая".

"Полиграф Полиграфович Шариков".

"Так он и есть русский мир".

На самом деле изображение не из повседневной жизни артиста – это кадр из его нового англоязычного фильма-клипа Foreign Root, где все диалоги и песни звучат на английском. Именно в этом проекте Иван Дорн называет себя украинцем, хотя общество до сих пор помнит его многочисленные скандалы, связанные с "гибридной" позицией между Украиной и Россией.

Свежий пример – участие Ивана Дорна в фестивале READY FEST x WARSAW, который состоится 22 августа 2025 года. На сцене вместе с украинскими исполнителями (группами НЕРВЫ и ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ) будут выступать российские артисты FACE, Монеточка, IC3PEAK и Порнофильмы. Такой формат в условиях войны вызвал волну возмущения.

Организаторы позиционируют событие как "фестиваль без границ", однако его состав участников выглядит как попытка нормализации культурного взаимодействия с государством-агрессором.

Ранее Дорн уже попадал в громкие скандалы из-за участия в выступлениях вместе с россиянами за рубежом. Например, в Берлине он пел на украинском на вечеринке, которую организовал Кирилл Серебренников – российский режиссер, который хоть и выступал против войны, одновременно призывал помогать семьям российских военных. Несмотря на это, Дорн не прекращает подчеркивать, что он – украинский артист.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Иван Дорн ни разу не приезжал в Киев. В одном из интервью он признался, что боится попасть под мобилизацию.

При этом он активно выступает в Казахстане, Узбекистане, Турции и других странах, где большая русскоязычная диаспора. Его соцсети долгое время велись на трех языках – украинском, русском и английском, а сам артист неоднократно избегал называть войну войной, употребляя размытые формулировки: "это", "ситуация", "понятно, по каким причинам..."

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Дорн после концерта с российскими звездами обратился к украинцам. Артист уже почти 3 года не появлялся в Украине и боится возвращаться, но это не мешает любить родную землю.

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