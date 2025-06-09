Фестиваль 'дружбы народов'. Украинские топ-артисты выступят на одной сцене с россиянами в Польше: кто согласился

22 августа 2025 года в Варшаве состоится масштабный музыкальный фестиваль READY FEST x WARSAW на Летней сцене "Прогрессии". Несмотря на обещанную "атмосферу свободы" и "музыки без границ", событие уже вызвало волну критики из-за состава участников: на одной сцене выступят как украинские, так и российские артисты.

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Такой формат, особенно в условиях полномасштабной войны РФ против Украины, можно расценивать как опасную попытку "нормализации" культурных связей с государством-агрессором. Согласно официальному анонсу, среди участников – украинские исполнители Иван Дорн, группа "Нервы" и "Вышел покурить". Вместе с ними на сцену выйдут российские артисты, в частности FACE, Монеточка, IC3PEAK и "Порнофильмы".

Самые дорогие билеты на мероприятие стоят до 260 злотых, то есть почти 2800 гривен. О какой-либо благотворительной составляющей организаторы не упоминают, несмотря на то, что Иван Дорн ранее преимущественно выступал на концертах со сбором средств в поддержку Украины.

Участие украинских артистов в таком проекте вызывает особое беспокойство. Иван Дорн – один из самых известных представителей украинской сцены, который после 2014 года переориентировался на международную публику и неоднократно декларировал свою проукраинскую позицию. Его появление на коммерческом событии вместе с российскими коллегами – даже теми, кто формально высказывался против войны, – ставит под сомнение грань допустимого культурного сосуществования в условиях агрессии.

Отдельное внимание приковано к участию Монеточки – российской певицы, которую в РФ объявили "иноагентом" из-за ее выступлений против войны. Летом 2024 года она уже участвовала в подобном мероприятии в Варшаве, где вместе с Иваном Дорном, Dakooka и ЛУНОЙ пыталась показать "единство" через музыку. Тогда она даже спела на украинском и произнесла речь с критикой Путина.

Фестиваль READY FEST позиционирует себя как событие "вне политики", объединяющее фанатов разных жанров – от панк-рока до электронной музыки. Впрочем, в контексте войны такие проекты все чаще расценивают как способ отбеливания российской культуры, которая на протяжении десятилетий была инструментом имперской политики.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Дорн после концерта с российскими звездами обратился к украинцам. Артист уже почти 3 года не появлялся в Украине и боится возвращаться, но это не мешает любить родную землю.

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