"Вот такая она у меня": освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты
Украинский военный, который участвовал в тяжелых боях на "Азовстали" и переживший русский плен, Михаил Дианов впервые показал лицо своей невесты. Незадолго до Нового года он признался, что сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
В течение двух недель военный держал интригу относительно того, как выглядит его невеста. Теперь он решил приоткрыть завесу личной жизни, опубликовав соответствующее фото в Instagram.
"Вот такая она у меня", – написал Дианов под снимком, поставив рядом сердечко.
На фото пара позирует на фоне памятника. Военный с улыбкой на лице сделал селфи, а на заднем фоне в кокетливой позе стояла его возлюбленная. Девушка позировала в черной куртке, кроссовках и белом шарфе.
Дианов по-прежнему держит в секрете имя своей избранницы и подробности о том, как и когда они познакомились.
Подписчики военного отреагировали на новый снимок, пожелав возлюбленным счастья:
- "Счастья вам! Вы замечательные".
- "Фото очень классное. Она красавица".
- "Вы – пример того, что даже пройдя через ад, можно снова стать счастливым. Пусть так и будет".
- "Такие красивые и счастливые глаза".
- "Счастливой судьбы вашей семье".
Примечательно, что от первого брака, который распался в 2011 году, у Дианова есть дочь Екатерина.
Ранее OBOZ.UA писал, что освобожденному из плена военному приписывали роман с певицей Олей Поляковой. Дианов ответил на этих слухи.
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