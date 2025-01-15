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"Вот такая она у меня": освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты

Мария Рагуткина
Шоу Oboz
2 минуты
8,7 т.
'Вот такая она у меня': освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты

Украинский военный, который участвовал в тяжелых боях на "Азовстали" и переживший русский плен, Михаил Дианов впервые показал лицо своей невесты. Незадолго до Нового года он признался, что сделал предложение руки и сердца возлюбленной.

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В течение двух недель военный держал интригу относительно того, как выглядит его невеста. Теперь он решил приоткрыть завесу личной жизни, опубликовав соответствующее фото в Instagram.

"Вот такая она у меня": освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты

"Вот такая она у меня", – написал Дианов под снимком, поставив рядом сердечко.

На фото пара позирует на фоне памятника. Военный с улыбкой на лице сделал селфи, а на заднем фоне в кокетливой позе стояла его возлюбленная. Девушка позировала в черной куртке, кроссовках и белом шарфе.

Дианов по-прежнему держит в секрете имя своей избранницы и подробности о том, как и когда они познакомились.

"Вот такая она у меня": освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты

Подписчики военного отреагировали на новый снимок, пожелав возлюбленным счастья:

  • "Счастья вам! Вы замечательные".
  • "Фото очень классное. Она красавица".
  • "Вы – пример того, что даже пройдя через ад, можно снова стать счастливым. Пусть так и будет".
  • "Такие красивые и счастливые глаза".
  • "Счастливой судьбы вашей семье".
"Вот такая она у меня": освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты
"Вот такая она у меня": освобожденный из плена Михаил Дианов показал лицо красавицы-невесты

Примечательно, что от первого брака, который распался в 2011 году, у Дианова есть дочь Екатерина.

Ранее OBOZ.UA писал, что освобожденному из плена военному приписывали роман с певицей Олей Поляковой. Дианов ответил на этих слухи.

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