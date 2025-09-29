'Вот куда все гонорары уходят': Народная артистка Украины Нина Набока показала свою уютную дачу. Фото

Народная артистка Украины Нина Набока поделилась частичкой своей личной жизни и показала уютную дачу в Вышгородском районе Киевской области. Уютное место среди зелени стало не только убежищем для актрисы от городского шума, но и настоящим центром ее повседневной жизни.

Актриса пригласила к себе кинопродюсера и ведущего программы "Главная роль" Алексея Гончаренко, продемонстрировав место, где проводит большую часть свободного времени. По словам Набоки, она очень любит работать на грядках и уделяет немало внимания обустройству сада.

Для ухода за участком даже привлекла профессионального ландшафтного дизайнера. Однако неизвестно, об этом Нина Набока сказала серьезно или пошутила в ответ на комплимент о красивом дворе.

Именно это и стало поводом для ироничной реплики ведущего, который заметил: "Какая же вы крутая. Говорят, что Нина Набока берет высокие гонорары. Вот куда все гонорары уходят! Красиво у вас здесь, уютно".

Во время прогулки по территории артистка рассказала о своем распорядке дня. Каждое утро она просыпается в шесть, пьет кофе, а потом сразу приступает к работе на огороде. Завтракать Нина Набока любит ближе к 10–11 часам, а основной прием пищи приходится на вторую половину дня.

