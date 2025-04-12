'У нас были квартиры': 68-летняя народная артистка Украины Нина Набока удивила, почему живет со студентом в 'гостинке'

Украинская актриса и звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Нина Набока поделилась, что живет в "гостинке" вместе со студентом, которому помогала поступить в высшее учебное заведение. Как заметила знаменитость, раньше она имела собственную недвижимость, однако решила отдать ее дочери, а сама комфортно чувствует себя в небольшом помещении. А юношу приняла у себя, ведь он приехал из другого города и не имеет других вариантов жилья.

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Об этом звезда рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Знаменитость отметила: не любит оставаться одна, поэтому всегда рада, когда в ее доме находятся другие люди.

"Я не даю себе жить одной. У меня жили студенты, когда ушли племянники. Потом ученица с ребенком жила, потому что она была не из Киева, а здесь надо было работать. Сейчас живет студент, которого мы подготовили и он поступил. А потом приходит с чемоданчиком и говорит: "Нина Петровна, я к вам". Он у меня жил, пока я его готовила, потому что сам из Днепра. Мне его жалко стало, ведь у него отец инвалид. А в театральной студии общежитие закрыли, ведь нет бомбоубежища", – рассказала актриса.

Как отметила Нина Набока, юноша довольно порядочный человек. Парень не курит, не употребляет алкоголь и не приводит с собой шумные компании, поэтому артистка не против, чтобы он оставался в ее доме.

Актриса поделилась, что ее дочь от первого брака Одарка живет в Ирпене. По словам Набоки, в свое время они с бывшим избранником отдали наследнице квартиру в столице, однако она решила продать ее и переехать в другой город.

"У нас были квартиры, но мы детям отдали. А нам дали "гостинку", где я и живу. А я одна, мне хватает", – отметила звезда.

"Гостинка" – жилое помещение, малометражная однокомнатная квартира или комната с кухонной нишей и санузлом.

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