Вокалист культовой группы KISS потерял сознание за рулем и протаранил другое авто: что известно о состоянии рокера

Американский музыкант и вокалист рок-группы KISS Джин Симмонс попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе, США. 76-летний артист потерял сознание за рулем, в результате чего врезался в припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября, на шоссе у Тихоокеанского побережья, сообщает Fox News. На место событий довольно быстро прибыли полицейские и пожарные, которых вызвал свидетель аварии.

После ДТП Джин Симмонс был доставлен в больницу, однако сейчас он уже восстанавливается дома. Как предположила жена рокера – Шеннон Твид – он мог потерять сознание из-за обезвоживания. Женщина объяснила, что музыкант "ненавидит пить воду", а также недавно начал принимать новые лекарства. Другие люди в результате аварии не пострадали.

Через день после инцидента на связь с поклонниками вышел и сам вокалист группы KISS. На личной странице в соцсети Х он обнародовал сообщение, где отметил, что с ним все хорошо.

"Спасибо всем за добрые слова. Я в полном порядке. Я попал в небольшое ДТП. Такое бывает, особенно с ужасными водителями, как я. Все в порядке", – отметил знаменитость.

Что известно о рокере

Джин Симмонс родился 25 августа 1949 года в городе Тират-Кармель, Израиль. С самого детства он увлекался игрой на гитаре, поэтому мог провести за музыкальным инструментом несколько часов подряд. Однако зарабатывать деньги благодаря любимому делу артисту удалось не сразу. Он работал помощником редактора модного журнала Vogue, а также несколько месяцев был преподавателем в школе.

Еще с подросткового возраста Джин Симмонс присоединялся к нескольким музыкальным группам, но достичь успеха ему не удалось. В 1970-х годах рокер вместе со Стэнли Айзеном решил основать собственный коллектив – Wicked Lester. Артисты даже записали полноценный альбом, но так его и не обнародовали. Вскоре Симмонс и Айзен покинули собственную группу и начали искать новую команду. В 1973 году они основали легендарный коллектив KISS.

