Звезда 'Оппенгеймера' попал в ДТП с полицейским автомобилем: актера и патрульного госпитализировали

Голливудский актер Джош Гартнетт, известный своей ролью в оскароносном фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", попал в ДТП в Канаде. Инцидент произошел в городе Сент-Джонс (Ньюфаундленд), где актер находится на съемках нового сериала для Netflix.

Как сообщает CBC News, авария случилась еще в ночь на четверг, 25 сентября. Внедорожник, в котором находился Гартнетт в качестве пассажира, столкнулся с патрульным автомобилем Королевской полиции Ньюфаундленда (RNC).

В результате ДТП в больницу были доставлены актер, водитель автомобиля – 59-летний мужчина, а также полицейский, который управлял служебной машиной. По информации правоохранителей,все участники получили лишь незначительные травмы, однако были госпитализированы в качестве меры пресечения.

По словам источников, близких к съемочной группе, Джош Гартнетт как раз возвращался со съемочной площадки сериала, когда произошла авария.

Представительница актера Сьюзен Патрикола подтвердила, что Гартнетт осмотрели в больнице и уже на следующий день выписали. Звезда вернулся к работе, а производство сериала "Ньюфаундленд" (Newfoundland) не пострадало от инцидента.

Полиция проводит расследование обстоятельств столкновения и обратилась к возможным свидетелям с просьбой предоставить видео или фото с места происшествия.

В новом шестисерийном проекте Netflix "Ньюфаундленд", где Хартнетт выступает также исполнительным продюсером, он играет рыбака, который пытается защитить свою семью и общину от загадочного морского существа, угрожающего маленькому прибрежному городку.

Кто такой Джош Гартнетт

Джошуа Гартнетт – американский актер и продюсер. Первые роли он получил в конце 1990-х годов, в частности в фильмах "Хэллоуин: 20 лет спустя" (1998) и "Факультет" (1998). Мировое признание принесла военная драма "Перл-Харбор" (2001), после которой он снялся в ленте "Черный ястреб" (2001). Среди других известных работ – "Одержимость" (2004), "Город грехов" (2005), "Счастливое число Слевина" (2006), сериал "Страшные сказки" (2014–2016).

В 2021 году он сыграл в боевике Гая Ричи "Гнев человеческий", а в 2023-м – в эпизоде сериала "Черное зеркало" и в фильме Нолана "Оппенгеймер", где исполнил роль физика Эрнеста Лоуренса.

В личной жизни Джош с 2012 года находится в отношениях с актрисой Тэмсин Эгертон. Пара воспитывает троих детей и в 2021 году официально поженилась. Ранее имел романы со Скарлетт Йоханссон и Рианной.

