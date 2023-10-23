Воин ВСУ довел тренеров и зрителей до слез, а каратист поразил исполнением песни Селин Дион: самые яркие номера 8 выпуска 'Голосу країни-13'

Второй и последний полуфинал 13-го сезона шоу "Голос країни", съемки которого проходили в Польше, уже позади. На этапе кроссбаттлов участники пытались завоевать расположение зрителей в зале, ведь именно от них зависела их судьба на проекте. Для этого конкурсанты выбирали мегапопулярные хиты, сложные композиции культовых музыкантов и чувственные и до боли знакомые мотивы.

OBOZ.UA следил за эфиром и собрал в материале самые яркие, по мнению редакции, номера восьмого выпуска "Голосу країни". Стоит сразу отметить, что не все из представленных ниже конкурсантов смогли победить в кроссбаттлах и пройти в финал, однако им все равно удалось завоевать расположение телезрителей и интернет-пользователей.

Эдгар Енокян

Выступление этого конкурсанта во втором полуфинале оказалось под срывом, ведь у него появились серьезные проблемы со связями. Он не мог полноценно репетировать, ведь петь было крайне рискованно. Тем не менее, Эдгар все же вышел на сцену и зажег с хитом своей звездной тренерши Нади Дорофеевой – "Я тебе кохаю, але не зовсім", который несколько переделал под себя. Вокалист еще с этапа слепых прослушиваний был любимцем публики, и на этот раз зрители его горячо поддерживали. Правда, к сожалению, получить достаточное количество голосов для прохождения в финал ему не удалось. Интернет-пользователи с этим решением зала не согласны и выражают в комментариях свою поддержку музыканту.

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Кристина Старикова

Одним из самых мощных выступлений не только второго полуфинала, но и всего сезона было, безусловно, выступление Кристины Стариковой с украинской народной песней "Ой, ти жайворонку". Эту композицию девушка из Донецкой области выбрала не просто так. Ее пели дедушка и бабушка вокалистки, чем прославились на весь Донбасс. Таким образом Кристина хотела еще раз напомнить, что ее родной регион был и остается украинским. Сильный, мощный и вместе с тем чувственный голос участницы придал песне новое, еще более глубокое звучание. Она уверенно прошла в финал, несмотря на сильного конкурента.

Гидаят Сеидов

К слову, конкурентом Кристины был именно Гидаят Сеидов. Уроженец Азербайджана, трехкратный чемпион мира по карате попросил для решающего этапа кроссбаттлов, как отметил его тренер Артем Пивоваров, самую сложную песню. Так он спел композицию культовой Селин Дион – I surrender. Гидаят был фаворитом многих зрителей, которые сильно расстроились из-за его вылета из проекта.

Юрий Городецкий

Мощным завершением предфинального эпизода стало эмоциональное выступление украинского героя Юрия Городецкого. Воин ВСУ спел композицию Вовы Гейзера "Браття-українці". Ни тренеры, ни зрители в зале не смогли сдержать слез, а наставница вокалиста Надя Дорофеева, не прекращая плакать, назвала его номер исповедью. Не смог скрыть мокрые глаза и сам Юрий. После выступления он сказал: "Хочу процитировать своего покойного командира, полковника Виталия Гуляева. Он сказал: "Наша миссия сейчас дать им по зубам так, чтобы они больше никогда в жизни не думали посягать на нашу землю". Тем временем зрители в комментариях пишут, что именно защитник заслуживает стать победителем этого сезона.

Отметим, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала. Все подробности восьмого выпуска – смотрите в нашем материале. А ознакомиться со списком всех финалистов 13 сезона можно здесь.

Ранее OBOZ.UA также писал о самых ярких выступлениях на кроссбаттлах предыдущего эфира. Военный хит от ветерана и эмоциональное исполнение "Фортеці Бахмут" – слушайте по ссылке.

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