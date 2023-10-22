Зрители сделали свой выбор: список всех финалистов 'Голоса країни-13'. Видео

В воскресенье, 22 октября, в эфире телеканала 1+1 прошел восьмой выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос страны", съемки которого прошли в Польше при поддержке местного телевещателя TVP. Украинцы узнали результаты второго заключительного полуфинала, который прошел в формате кроссбатлов: участники разных команд соревновались между собой.

Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра "Голоса страны-13". 8 участников стали финалистами и через неделю снова выйдут на сцену, чтобы побороться за победу. Кто из вокалистов прошел в финал, читайте в нашем материале.

Роман Панченко (команда Нади Дорофеевой)

Год назад уличного музыканта Романа Панченко заметил Крис Мартин, солист группы Coldplay. Певец предложил Роману выступить вместе с культовой британской рок-группой на одной сцене в Варшаве и спеть на украинском. Сейчас парень уверенно покоряет "Голос страны" и считает, что именно такие шоу показывают иностранцам другую сторону нашего народа.

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Владислав Пелих (команда Юлии Саниной)

16-летний Влад Пелих, самый молодой участник 13-го сезона "Голоса", переехал в польский город Гданьск после 24 февраля 2022 года. Он пришел на проект, чтобы поблагодарить поляков за поддержку. Владислав готовится поступать в польский вуз и мечтает о победе Украины.

Михаил Панчишин "Ptashkin" (команда Артема Пивоварова)

25-летний Ptashkin, ветеран полномасштабной войны, теперь поет о непобедимости украинского народа. Михаил поддерживает и воодушевляет воинов своим голосом и творчеством.

Анастасия Чабан "STASYA" (команда Ивана Клименко)

STASYA, которая черпает вдохновение из фольклора, стремится через музыку показать европейцам украинскую культуру. Сейчас участница бэк-вокалистка в проекте Козака Сиромахи, тоже когда-то участвовавшего в "Голосе". Однако Анастасия имеет цель построить собственную сольную карьеру.

Майрамик Авоян (команда Нади Дорофеевой)

До "Голоса страны-13" Майрамик работала в сети ресторанов быстрого питания в Германии, а несколько лет назад вышла на сцену "Голос. Дети". После участия в проекте она осознала, что хочет петь на профессиональном уровне. За период жизни за границей Майрамик поняла, что, несмотря на то, откуда вы и какой нации – сила в поддержке друг друга.

Галина Печенежская (команда Юлии Саниной)

Для Галины Печенежской "Голос страны-13" стал шансом на новую жизнь. После полномасштабного вторжения певица переехала в Германию, но не опустила руки: не бросила занятия по пению и занялась организацией хора.

Кристина Старикова (команда Юлии Саниной)

Кристина Старикова, родом из города Мирноград, Донецкой области, пришла на "Голос" в 17-летнем возрасте. С детства, участница была в центре внимания и выступала на городской сцене. Во время войны Кристина поняла насколько быстро проходит жизнь, поэтому не следует откладывать мечты на завтра.

Юрий Городецкий (команда Нади Дорофеевой)

Юрий – военнослужащий тылового обеспечения, мечтающий о том, чтобы его дети жили в свободном европейском государстве. На передовую мужчина берет гитару и устраивает собственные концерты, а его голос теперь очаровывает не только собратьев, но и зрителей вокального шоу.

OBOZ.UA следил за вторым полуфиналом "Голоса країни-13". Онлайн-трансляцию 8 выпуска вокального шоу можно прочесть в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о самых ярких номерах первого полуфинала "Голоса країни-13". В него вошли военный хит от ветерана и эмоциональное исполнение "Фортеци Бахмут".

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