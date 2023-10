Второй полуфинал 'Голоса страны-13': вокалисты соревнуются за расположение зрителей на этапе кроссбаттлов. Онлайн-трансляция 8 выпуска

В воскресенье, 22 октября, в эфире 1+1 стартовал восьмой выпуск шоу "Голос країни-13", съемки которого впервые в истории проекта проходили в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Начался второй полуфинал – он проходит в новом для Украины формате кроссбаттлов, который предполагает, что участники из разных команд будут соревноваться между собой.

Один из звездных тренеров бросает вызов другому тренеру, выставляя на сцену одного из своих подопечных. Второй принимает вызов и приглашает на вокальную арену участника из своей команды. Конкурсанты по очереди поют заранее подготовленные песни, а победителя, который попадет в финал, выбирают зрители в зале путем голосования благодаря специальному приложению в смартфонах. OBOZ.UA следит за эфиром и ведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Добавим, что на голосование у зрителей всего 30 секунд. По правилам кроссбаттлов, в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды. Украина стала третьей страной после США и Франции, которая ввела новый формат.

Вероника Коваленко (Иван Клименко) – Майрамик Авоян (Надя Дорофеева)

Начать второй полуфинал представился случай Ивану Клименко. Он пригласил на сцену сильную вокалистку из своей команды Веронику Коваленко. Для девушки участие в шоу не в новинку. Она уже демонстрировала свой талант на детском "Голосе". Впрочем, теперь Вероника стремится показать зрителям, как она выросла и изменилась в профессиональном плане. Для этапа кроссбаттлов она подготовила современный украинский хит "Біля серця", написанный ее тренером. Вызов в этом поединке Клименко бросил Наде Дорофеевой, которая, в свою очередь, пригласила на вокальный ринг Майрамик Авоян. Исполнительница после полномасштабного вторжения переехала в Германию, поэтому решила спеть на решающем этапе немецкий хит в знак благодарности стране-приюту.

Эдгар Енокян (Надя Дорофеева) – Галина Печенежская (Юлия Санина)

Далее Дорофеева пригласила на вокальную арену от своей команды звезду TikTok, солиста группы DOBRYVA Эдгара Енокяна, который без преувеличения успел стать любимцем публики. На кроссбаттлах он исполнил хит своей тренерши "Я тебе кохаю, але не зовсім", который несколько переделал под себя. Однако певец сразу предупредил зрителей, что у него появились проблемы со связками, поэтому он переживает, что голос его подведет. Тем временем Дорофеева бросила вызов Юлии Саниной. Вторая тренерша решила поставить на музыкальный поединок против Эдгара сильную конкурентку – Галину Печенежскую. После 24 февраля вокалистка тоже перебралась в Германию, где смогла основать украинский хор. В новом выпуске она спела композицию культовой Тины Тернер – Why must we wait until tonight.

