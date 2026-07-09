Военные "горды таким ухилянтом": актер Загородний сделал заявление о своей брони и о том, почему ему нужно выезжать за границу

Украинский актер Олег Загородний заявил, что у него есть официальная отсрочка от мобилизации, а выезжать за границу ему необходимо для развития благотворительного проекта по пошиву адаптивной одежды для раненых военных. Он также ответил на упреки о том, почему сам не служит на фронте, и рассказал, что один из защитников за активную гражданскую позицию написал ему: "Я горжусь таким ухылянтом".

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Об этом Загородний рассказал в интервью Алине Доротюк. По словам актера, с начала полномасштабного вторжения он работал в волонтерской организации, а сейчас официально трудоустроен в другой структуре, что и дает ему право на отсрочку.

"Я забронирован. Я работаю еще параллельно. С самого начала большой войны я работал в волонтерской организации BIG.ua. Я там официально был трудоустроен, что позволяло мне выезжать за границу. Вот сейчас я тоже работаю. Я забронирован", – пояснил актер.

Загородний подчеркнул, что зарубежные поездки нужны ему не для отдыха, а для поиска партнеров, презентации своего проекта и привлечения помощи. По его словам, он хочет расширить производство адаптивной одежды, чтобы ветераны и военные с ампутациями могли получать необходимые вещи.

"А для этого мне нужно выезжать за границу, встречаться с людьми, которые помогают, объяснять, презентовать это", – отметил он.

Он также рассказал, что недавно получил сообщение от военного, который носит одежду его бренда.

"Недавно мне написал Коля, военный: "Я горжусь таким ухылянтом". Это потому, что он уже носит нашу одежду. У него две ампутации ног, и для него это очень важно", – рассказал актер.

Актер также вспомнил случай, когда во время одной из поездок пограничники не хотели выпускать его из Украины. По словам Загороднего, после объяснения цели поездки и проверки его деятельности один из пограничников даже пожал ему руку.

"Он сказал: "Извините! Позвольте пожать вам руку. Продолжайте делать то, что вы делаете", – рассказал актер.

Загородний также ответил на вопрос, почему не воюет на фронте. Он рассказал, что в конце февраля 2022 года пришел добровольцем в военкомат, однако тогда из-за большого количества желающих его не мобилизовали. Уже в марте он начал заниматься пошивом военной формы, а впоследствии команда переориентировалась на изготовление адаптивной одежды для раненых защитников.

Актер убежден, что сейчас он может принести больше пользы именно в своей сфере: "Я просто не смогу заниматься тем, что, как я считаю, очень нужно. Возможно, это менее необходимо, чем если бы я был на фронте. Но масштаб того, что я могу сейчас сделать в этом направлении, больше, чем если бы я убил какого-то п*д*ра, который пришел к нам. Я думаю, что сегодня одеть 100 человек, которые в этом нуждаются, важнее".

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