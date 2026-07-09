УкраїнськаУКР
русскийРУС

Военные "горды таким ухилянтом": актер Загородний сделал заявление о своей брони и о том, почему ему нужно выезжать за границу

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
585
Актер Загородний сделал заявление о своей брони
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинский актер Олег Загородний заявил, что у него есть официальная отсрочка от мобилизации, а выезжать за границу ему необходимо для развития благотворительного проекта по пошиву адаптивной одежды для раненых военных. Он также ответил на упреки о том, почему сам не служит на фронте, и рассказал, что один из защитников за активную гражданскую позицию написал ему: "Я горжусь таким ухылянтом".

Об этом Загородний рассказал в интервью Алине Доротюк. По словам актера, с начала полномасштабного вторжения он работал в волонтерской организации, а сейчас официально трудоустроен в другой структуре, что и дает ему право на отсрочку.

"Я забронирован. Я работаю еще параллельно. С самого начала большой войны я работал в волонтерской организации BIG.ua. Я там официально был трудоустроен, что позволяло мне выезжать за границу. Вот сейчас я тоже работаю. Я забронирован", – пояснил актер.

Загородний подчеркнул, что зарубежные поездки нужны ему не для отдыха, а для поиска партнеров, презентации своего проекта и привлечения помощи. По его словам, он хочет расширить производство адаптивной одежды, чтобы ветераны и военные с ампутациями могли получать необходимые вещи.

Загородний подчеркнул, что зарубежные поездки нужны ему не для отдыха

"А для этого мне нужно выезжать за границу, встречаться с людьми, которые помогают, объяснять, презентовать это", – отметил он.

Он также рассказал, что недавно получил сообщение от военного, который носит одежду его бренда.

"Недавно мне написал Коля, военный: "Я горжусь таким ухылянтом". Это потому, что он уже носит нашу одежду. У него две ампутации ног, и для него это очень важно", – рассказал актер.

Загородний подчеркнул, что зарубежные поездки нужны ему не для отдыха

Актер также вспомнил случай, когда во время одной из поездок пограничники не хотели выпускать его из Украины. По словам Загороднего, после объяснения цели поездки и проверки его деятельности один из пограничников даже пожал ему руку.

"Он сказал: "Извините! Позвольте пожать вам руку. Продолжайте делать то, что вы делаете", – рассказал актер.

Загородний также ответил на вопрос, почему не воюет на фронте. Он рассказал, что в конце февраля 2022 года пришел добровольцем в военкомат, однако тогда из-за большого количества желающих его не мобилизовали. Уже в марте он начал заниматься пошивом военной формы, а впоследствии команда переориентировалась на изготовление адаптивной одежды для раненых защитников.

Загородний ответил на вопрос, почему он не воюет на фронте

Актер убежден, что сейчас он может принести больше пользы именно в своей сфере: "Я просто не смогу заниматься тем, что, как я считаю, очень нужно. Возможно, это менее необходимо, чем если бы я был на фронте. Но масштаб того, что я могу сейчас сделать в этом направлении, больше, чем если бы я убил какого-то п*д*ра, который пришел к нам. Я думаю, что сегодня одеть 100 человек, которые в этом нуждаются, важнее".

Актер убежден, что сейчас он может принести больше пользы именно в своей сфере

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Валентин Томусяк раскрыл правду о своей брони после смелых слов о повестке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Мобилизация в УкраинеБронирование от мобилизациизвездыактерволонтерствоОлег Загородний
Редакционная политика