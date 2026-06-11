Актер Томусяк, которого ошибочно внесли в 'черный список' Минкульта, раскрыл правду о своей брони после смелых слов о повестке

43-летний актер Валентин Томусяк рассказал, что имеет бронирование от мобилизации, благодаря чему может свободно передвигаться по стране, в частности, для гастролей в театре. Однако знаменитость, который ошибочно пополнил "черный список" Министерства культуры Украины, откровенно поделился: если в начале полномасштабной войны говорил, что не слишком переживает из-за получения повестки, то теперь не выходит из дома без просмотра "Резерв+".

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Артисту важно убедиться, что все данные о его броне имеются в приложении, созданном Министерством обороны для призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы в случае проверки документов не возникало проблем. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Сейчас я забронирован. Но раньше я открывал "Резерв+" изредка, а теперь, перед тем как выйти, открываю приложение и смотрю, все ли подтянулось, потому что иногда берут ребят, ничего не проверяя. Но пока, когда у меня проверяли документы, вежливо просили и ждали, пока я открою "Резерв+", – поделился актер.

Как подчеркнула жена Валентина Томусяка Екатерина Тышкевич, поскольку артист часто гастролирует с театром, его документы постоянно проверяют. Соответственно, бронирование знаменитости оформлено согласно законодательству, однако остается риск, что в определенный момент его могут не продлить.

Проблемы актера с Минкультом

В 2021 году Валентин Томусяк публично требовал извинений от представителей Минкульта и Службы безопасности Украины. Причиной такого призыва стало то, что его назвали причастным к съемкам российского фильма о войне на Донбассе – "Пригрев". Тогда Минкульт ввел санкции против 32-х артистов, которые угрожают национальной безопасности нашей страны, а среди них оказался и Томусяк.

"Мне странно, что я сейчас должен писать этот пост, и будто оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и лично извинится передо мной", – отметил артист.

Впоследствии в СБУ действительно признали ошибку. Там отметили, что внесли Томусяка в "черный список" случайно из-за недостоверных данных авторов российского сайта. После тщательной проверки вопроса работники СБУ инициировали изъятие актера из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, и снятие с него любых санкций.

Позже инцидент прокомментировал тогдашний министр культуры Александр Ткаченко. Он отметил, что ошибка с внесением украинского актера Валентина Томусяка в "черный список" ярко демонстрирует, что "система нуждается в доработке".

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